Monumento en fraude de ley Rafael M. Martos lunes 31 de julio de 2023 , 05:00h El Monumento a los Mártires de la Libertad, más conocido como el "pingurucho" de la Plaza de la Constitución de Almería, ha sido declarado "Lugar de la Memoria" por el Gobierno central, apelando a la ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Esa ley, apadrinada por el socialista almeriense y secretario de Estado de Memoria, Fernando Martínez, pretende recoger la memoria de quienes lucharon por la democracia hasta llegar a la Constitución de 1978. Si leemos con atención la ley de Memoria Democrática, es evidente desde el principio hasta el final, que se refiere principalmente a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, y la necesidad de reivindicar a personas, colectivos, lugares o acontecimientos silenciados durante todos esos años. Lo que importa es que Martínez, que fue el promotor del "pingurucho" en su actual ubicación, ha encontrado un resquicio legal para colgarle una etiqueta que lo blinde frente a las intenciones del PP de trasladarlo a otro sitio. De hecho, en la declaración se menciona algo que no está en la ley, y es que en el futuro se creará la "Memoria liberal de España"... en el futuro, no ahora, no con esta ley. Y es que el PP lleva tiempo reclamando que el monumento se cambie de lugar, argumentando que no se adapta al entorno urbano y que dificulta la realización de actividades que, por cierto, se llevan realizando décadas y siguen realizándose, y si no se hacen ahí, pues no pasa nada, se hacen en otro sitio. El PSOE, por su parte, se ha opuesto con uñas y dientes a esta idea, defendiendo el valor histórico y simbólico del "pingurucho" y acusando al PP de querer borrar la memoria de los almerienses. Pero lo cierto es que el monumento no tiene nada que ver con la memoria democrática que pretende preservar la ley impulsada por Martínez. Se trata más bien de un intento desesperado de evitar que el PP cumpla su promesa electoral y le quite el protagonismo al "pingurucho" en la plaza más emblemática de la ciudad, y todo porque fue él mismo, el impulsor de la ley y el mismo que impulsó la instalación del monumento en su ubicación actual. ¿Es esto un fraude de ley? Pues tiene toda la pinta. Porque si nos atenemos al texto de la ley, los lugares de la memoria son aquellos que tienen relación con "la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos". Nada que ver con los Mártires de la Libertad, por mucho que Martínez quiera estirar el concepto de memoria democrática, no puede englobar bajo él a todos los que han muerto por una causa política en España desde el siglo XIX. Esto lo dice quien, como yo, ha defendido que el monumento a Los Coloraos debe quedarse donde está, que ese es su sitio, como los ficus de la Plaza Vieja o de la Constitución, que están bien donde están. La plaza necesita mejoras, pero no pasan ni por retirar su principal símbolo, ni por trasladar los árboles. Pero esta decisión de Martínez suena más a impedir todo esto que a recuperar la Memoria Democrática, un objetivo con el que yo, personalmente, también estoy de acuerdo. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista.