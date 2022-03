Moreno insta al Gobierno a meter una marcha más en los corredores ferroviarios andaluces

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, le ha pedido hoy al Gobierno de España que acelere los corredores ferroviarios, corrigiendo, renovando y dotando de doble vía los trazados con el objetivo de evitar que Andalucía pierda competitividad, al mismo tiempo que ha informado que se ha vuelto a reclamar la gestión de los servicios ferroviarios entre capitales para complementarlos, como ya se hizo en la carta dirigida a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el pasado 2 de febrero.

Moreno, que ha participado en Antequera en la clausura de la jornada “Los corredores ferroviarios europeos, claves para el desarrollo de Andalucía”, ha incidido en su importancia en la actividad empresarial y en el desarrollo económico, social y medioambiental de la comunidad andaluza.

En relación con este asunto, ha afirmado que estos corredores deben acelerarse y tener un impulso preferente por parte del Gobierno central porque “Andalucía no puede quedar postergada, en beneficio de otras comunidades”.

De este modo, ha aseverado que la pandemia o la guerra en Ucrania han puesto de manifiesto la necesidad de contar con una Red europea ferroviaria y logística que promueva las importaciones y las exportaciones y facilite el abastecimiento de los productos básicos.

Además, ha insistido en que es fundamental utilizar los Fondos Next Generation y el nuevo programa marco de fondos europeos para dar un impulso al Corredor ferroviario del Mediterráneo y del Atlántico en Andalucía, a la vez que ha instado al Gobierno central a que permita nuevos PERTES autonómicos para poder proponer proyectos acordes a nuestras necesidades.

El presidente andaluz ha señalado que estos dos corredores son cruciales para la comunidad andaluza y que, con su funcionamiento, Andalucía ocupará un papel esencial y estratégico en el transporte de mercancías y pasajeros, dando un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto al tejido productivo y logístico.

“Según la UE, los flujos de mercancías entre Europa y el Norte de África se incrementarán un 50% en los próximos diez años. No queremos quedarnos atrás y desaprovechar esta oportunidad de ser un nudo de conexiones entre distintos continentes”, ha agregado.

De esta forma, ha manifestado que en España el transporte se hace preferentemente por carretera, lo que genera más cogestión del tráfico, más contaminación, así como el deterioro de las autovías y carreteras y ha apostado por cambiar el modelo hacia unos transportes más seguros, eficientes y respetuosos con el Medio Ambiente.

Moreno ha apuntado que el Corredor Atlántico y el Corredor Mediterráneo cuentan con un tramo común Bobadilla/Antequera-Algeciras, un tramo de vital importancia para conectarse con el Puerto de Algeciras que mueve el 21% del tráfico portuario español y que se sitúa en el primer puesto de nuestro país, el sexto de Europa y el vigésimo quinto del mundo.

En este punto, ha subrayado que el desarrollo de los corredores alumbrará una nueva realidad de combinar ferrocarril y carretera con las autopistas ferroviarias, una experiencia que ya se practica en Europa y que puede ser de mucha utilidad en Andalucía y toda España.

Asimismo, se ha referido al ramal central del Corredor-Mediterráneo que unirá Zaragoza con Algeciras y que el Gobierno de España ha prometido para 2023, un proyecto que, según ha dicho, es estratégico para España, Aragón y Andalucía.

Otro de los proyectos importantes en el Corredor Mediterráneo es del tramo Almería-Murcia que no acaba de adquirir la velocidad de crucero que se requiere para que se cumpla el plazo prometido por el Ministerio de Transportes que lo sitúa en 2026. En cuanto al tramo que debe conectar Almería con Granada se desconoce el resultado del avance del estudio funcional, que aún debe finalizarse y transformarse en proyecto de construcción para abordar la ejecución de la obra.

El presidente de la Junta también le ha pedido al Gobierno que no abandone su apuesta por el corredor Andalucía-Algarve, que incluye la conexión ferroviaria Sevilla-Huelva-Faro, muy demandada por los ciudadanos y que atraerá turismo, riqueza y nos cercará más a Europa.

“Este Gobierno y los andaluces queremos meter una marcha más a las conexiones y tenemos recursos, capacidad y toda la ilusión parta hacerlo. Le pedimos que al Gobierno que no nos hagan perder el tiempo y que si no quieren hacerlo que nos cedan los recursos y nosotros encargamos nosotros de meterle la marcha que necesita Andalucía y los corredores. No tenemos miedo a la gestión, ni a sumir responsabilidades. Solo tenemos miedo a quedarnos atrás”, ha agregado.

Además, ha afirmado que no es justo que la comunidad andaluza reciba peor trato que el resto de comunidades autónomas y ha lamentado que esta haya salido perjudicada en relación con otros territorios en los Presupuestos Generales del Estado para este año, porque, según ha matizado, recibirá un 16% menos de inversión por habitante que Cataluña, por lo que un andaluz recibirá 45 euros menos de inversión que un catalán.

“¿Alguien piensa que a España le va a ir bien si a Andalucía le va mal? Andalucía es la tercera economía de España y tiene el 20% de la población. El Gobierno central debe mimarla para que este tire del carro y haga que España vaya a mejor”.

Moreno ha reiterado que seguirán reclamando un trato justo para Andalucía en condiciones de igualdad y que se constituya la Comisión Bilateral con el Estado para tratar los asuntos que conciernen a esta comunidad y entre los que se encuentran los corredores ferroviarios.

En otro orden de cosas, ha hecho alusión al Puerto Seco, un proyecto impulsado por el Gobierno andaluz que, tras más de quince años de espera, albergará más de un centenar de empresas y estará conectado por ferrocarril hasta el Puerto de Algeciras.

Así, ha asegurado que será un punto donde se unen el corredor ferroviario europeo del Mediterráneo con el del Atlántico y que con él se dinamizará el trasporte de mercancías, se mejorarán las conexiones con África y Europa y con el que Andalucía se convertirá en la Gran Plataforma Logística del Sur de Europa.

Andalucía, una de las grandes potencias económicas de España y Europa

El presidente de la Junta ha aseverado que Andalucía es una de las grandes potencias económicas de España y de Europa y que hablar de ella es hablar de la tercera economía del país y de una de las principales locomotoras. Según ha dicho, los datos así lo avalan y es que esta comunidad es líder en registros mercantiles y constitución de empresas, en trabajadores autónomos, en exportaciones y en creación de empleo.

Por ello, ha apostillado que el Gobierno andaluz tiene el empeño de consolidar a Andalucía como la primera economía de España porque tiene mucha ambición y una fe ciega por esta tierra, para lo que está llevando a cabo reformas de calado como ha sido la rebaja de los impuestos que ha hecho que pase a estar en el top cinco de las comunidades que menos presión fiscal tiene.

Así, ha explicado que se suma que hay 280.000 nuevos contribuyentes y 920 millones de euros más en ingresos que van destinados a los servicios públicos y a mejorar Andalucía.

Para terminar, ha agradecido el esfuerzo y compromiso de los que componen el tejido productivo de Andalucía, su ingenio y audacia para superar los obstáculos y ha lanzado un mensaje de futuro porque ha aseverado que, aunque es verdad que la guerra va a repercutir en la economía, Andalucía tiene resortes, capacidad y potencia para salvar los obstáculos que nos vayamos encontrando en el camino. “Confío en Andalucía y en su capacidad productiva”.

En el acto ha participado también la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, y la delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro.