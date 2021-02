Otras noticias #28F Moreno llama a la unidad en este 28F para la recuperación de Andalucía facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El presidente andaluz lanza un mensaje de esperanza y agradece a todos los andaluces la responsabilidad, solidaridad y ejemplaridad demostradas durante la pandemia



El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho este 28 de Febrero un llamamiento a la unidad a toda la sociedad andaluza para la reconstrucción social y económica de la comunidad autónoma tras la Covid-19. “Sólo unidos tenemos la fuerza necesaria para ganar”, ha dicho. Asimismo, ha considerado que este Día es una llamada a la esperanza y una apelación a la confianza de los propios andaluces para que “se levanten de nuevo” por un futuro prometedor.



En este sentido, ha agradecido la actitud responsable, solidaria y ejemplar de los andaluces desde el comienzo de la pandemia, y ha reconocido la labor de los profesionales sanitarios y el personal docente durante estos doce meses. Del mismo modo, ha lamentado la pérdida de seres queridos como consecuencia de la Covid.



Para hacer frente al virus, ha puesto en valor el esfuerzo del Gobierno de Andalucía para construir hospitales, multiplicar las camas y reforzar las UCI. Además, ha recordado el proyecto ‘Andalucía Respira’ de la Universidad de Málaga, llevado a cabo en tiempo récord por médicos e ingenieros andaluces, así como el tratamiento que mejora notablemente el pronóstico de la enfermedad por parte de científicos del Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba y del Hospital Reina Sofía.



“Tenemos motivos para la esperanza”, ha dicho, al tiempo que ha asegurado que la Covid-19 no logrará detener el proceso de transformación y regeneración emprendido por su Ejecutivo. “La pandemia es el reto más importante al que se ha enfrentado cualquier gobierno en el último siglo. Y ahora encaramos un proceso de reconstrucción para recuperar el camino que habíamos trazado de desarrollo



Ante ese desafío, ha trasladado que las vacunas son, hoy por hoy, la única solución real, por lo que ha requerido a la Unión Europea y al Gobierno de la Nación “diligencia y efectividad” en la distribución de las dosis necesarias para la “ansiada” recuperación. “Sin vacunas no habrá, no puede haber, recuperación económica. Exigimos prontitud y capacidad. Ningún otro asunto, ningún debate ni disputa, puede distraer a quienes tienen la responsabilidad”, ha aseverado.



En su discurso durante el acto institucional del Día de Andalucía, ha solicitado igualmente que lleguen cuanto antes los Fondos de Recuperación ‘Next Generation EU’ para la reconstrucción de los sectores económicos más dañados, reanimar el empleo y “sacar adelante ese nuevo modelo de desarrollo y bienestar que Andalucía está edificando”. En esta línea, ha pedido una Política Agrícola Común que vaya en consonancia con el esfuerzo desarrollado por los agricultores andaluces. “Para el futuro de Andalucía es imprescindible que se escuche en Madrid y en Bruselas la voz fuerte y clara del campo andaluz”, ha agregado.





Talento andaluz que rebasa fronteras

Sobre los galardonados con las distinciones por el Día de Andalucía ha subrayado su humanidad, arte, profesionalidad y trayectoria ejemplar. De todos ellos, ha declarado que son representantes de un talento andaluz que rebasa fronteras. “Otorgamos las Medallas de Andalucía a proyectos que iluminan y engrandecen nuestra tierra, uniendo fuerzas y voluntades para mejorar la sociedad”.



En este 28 de Febrero, además, ha reivindicado un andalucismo moderno con mirada de futuro y vocación de liderazgo. “Andalucía ya no es la tierra que reclamaba dignidad en 1980. Hoy somos una sociedad innovadora, confiada y consciente de su vigor”, ha manifestado.



En este punto, ha hecho una mención especial a los trabajadores autónomos, “columna vertebral de la economía andaluza”. Y es que, en los últimos dos años, Andalucía ha logrado ser la segunda comunidad con más autónomos, sólo por detrás de Cataluña. Dirigido a ellos y al resto de sectores más afectados por la pandemia, el Gobierno de Andalucía está trabajando junto a los agentes sociales para poner en marcha un nuevo paquete de ayudas económicas, “que será el más importante aprobado por cualquier comunidad autónoma hasta ahora”, ha indicado Moreno.



Ese andalucismo que reclama el presidente de la Junta, pasa también por asegurar el futuro de los jóvenes andaluces, por lograr la igualdad real entre hombres y mujeres, por erradicar la lacra de la violencia de género y por conservar el patrimonio medioambiental, luchando contra el cambio climático. Ante todos estos retos, ha invitado a los andaluces a levantarse de nuevo. "Hoy, la bandera de Andalucía nos une de nuevo en el verde de la esperanza y el blanco de la paz. El blanco limpio de un futuro prometedor que los andaluces vamos a escribir con tinta verde de esperanza. Hagámoslo juntos, por nuestra tierra, por Andalucía", ha concluido.

