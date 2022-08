Sucesos Muere ahogado un hombre de 59 años en la playa de Los Genoveses en Níjar viernes 05 de agosto de 2022 , 20:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A pesar de las labores para tratar de reanimar a la víctima, los equipos médicos no han podido salvar la vida del varón Almería, 5 de agosto de 2022 Un hombre de 59 años ha fallecido esta mañana ahogado en la playa de Los Genoveses en el municipio almeriense de Níjar, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta. El Teléfono de Emergencias 112 atendió a las 11:00 horas un aviso de socorro por un hombre al que habían sacado del agua en la playa de Los Genoveses. Tras llevarlo a la orilla, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, según detallaron los testigos. Desde el 112 se alertó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que incluso llegó a trasladar el helicóptero sanitario a la zona, y a Protección Civil. A pesar de las labores por tratar de reanimar a la víctima, los equipos médicos no pudieron hacer nada por salvar la vida del varón de 59 años de edad que ha resultado fallecido. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

