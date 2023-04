Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Música Swing Con El Trío Vocal JazzyClass Sisters En El Teatro Auditorio Ciudad De Vícar

martes 25 de abril de 2023 , 19:23h





La formación almeriense JazzyClass Sisters, presentan su nuevo repertorio el próximo viernes a las 20.30 horas en el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar. JazzyClass Sisters es un trío vocal formado por Ana María Pérez, Sara Marcos e Isabel Hernández que nace en el seno del club Clasijazz, cuyo estilo se inspira en formaciones de música swing de los años 30 y 40 del siglo pasado, como The Andrews Sisters.

Después de un tiempo dedicadas a sus proyectos personales y tras debutar y cantar en varias ocasiones con la Big Band Clasijazz, JazzyClass Sisters vuelven para deleitarnos con nuevo repertorio y en esta ocasión lo harán acompañadas por una sección rítmica de lujo compuesta por Pablo Mazuecos al piano, Bori Albero al contrabajo y Miguel Canale a la batería.

Su repertorio abarca gran parte de los ritmos de la época dorada del swing como calypso, lindy hop o Boogie-woogie invitando a bailar a todo aquel que lo escucha. Algunas de las canciones que se incluyen en su repertorio son: Tico- Tico, In the Mood, Hod Tight, Rum and Coca-Cola, Bei Mir Bist Du Schön, entre otras. En definitiva, un espectáculo fresco, rítmico, espontáneo, divertido, elaborado con cuidado y a la vez improvisado.

JazzyClass Sisters pertenecen a la corriente de jóvenes interesados en el swing que ha surgido en los últimos años en nuestro país. En esta su primera actuación en Vícar se presentan con un concierto donde los momentos más líricos y emotivos se combinan con el ritmo, la frescura y el humor, recordando cómo el swing y el baile siempre fueron de la mano.

Las entradas se encuentran a la venta de forma anticipada, al precio de 5 euros, en la Casa de la Juventud y el Deporte, en Venta Gutiérrez y también, al mismo precio, en la taquilla del Teatro Auditorio Ciudad de Vícar, en la previa del evento.

Sara Marcos. Vocal Coach y cantante, fue una de las primeras integrantes del Coro Gospel de Clasijazz dirigido por Noemí Pérez. Cantante de cabecera de bandas como la Big Band Swing and Funky, la Clasijjaz Big Band y la Dixieland Clasijazz. En 2018 graba un disco homenaje al compositor americano Cole Porter. Además de ser integrante de JazzyClass Sisters lidera su propio cuarteto de jazz.

Ana María Pérez. Cantante y guitarrista. Como solista ha actuado al frente de la Big Band Swing and Funky y la Clasijazz Big Band Pro. Ha sido integrante del octeto granadino "Siete más uno". Tiene en su haber el primer premio de I Concurso Nacional de Jóvenes Talentos de Salamanca. Realiza estudios de Composición de Jazz en la Musik-Akademie de Basilea (Suiza). Además de ser integrante de JazzyClass Sisters, forma parte del grupo suizo "Baite Jaffe" y dirige su propio proyecto en solitario en formato de guitarra y voz "Anamnesis".

Isabel Hernández. Profesora de canto y cantante, compagina su formación clásica con el jazz en el que se adentra de la mano de la cantante Celia Mur. Ha cantado al frente de formaciones como Isabel Hernández Quintet, la Clasijazz Big Band, la Dixieland Clasijazz, la Chistera Big Band, Granada Brass o la Banda Municipal de Granada entre otros. Paralelamente a JazzyClass Sisters lidera su propio proyecto junto al guitarrista César Gutiérrez.