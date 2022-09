Sociedad Musicales de ahora para los más nostálgicos Escucha la noticia Se suele decir que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor, y para los que piensen que esta afirmación es cierta, los siguientes musicales van a hacer que se escapen unas cuantas lágrimas de nostalgia por volver a escuchar en riguroso directo las canciones que marcaron una época. Ambos espectáculos tienen lugar en Madrid, y en ellos participan tanto artistas mundialmente conocidos como otros que tienen más fama en nuestro país. Whitney Houston Hologram Tour ¿Estáis listos para volver a emocionaros con la voz de una de las cantantes más icónicas de todos los tiempos? An evening with Whitney Houston es un show con el holograma de Whitney Houston en el que la artista interpreta sus temas más inolvidables. Base Hologram es el equipo que se encarga de que todo salga correctamente, y es supervisado por la hermana de Houston. Este otoño será cuando este musical se estrenará mundialmente en la capital de nuestro país. No hay mejor momento para visitar Madrid que en esta estación, y eso es gracias a los preciosos parques que se cubren de hojas que invitan a pasar la tarde paseando tranquilamente. Sólo habrá dos días para ver el espectáculo, por lo que habrá que ir haciendo planes para octubre y noviembre y comprar las entradas lo antes posible. El Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, en Príncipe Pío, acogerá este show durante los días 22 de octubre y 5 noviembre. Las entradas se pueden comprar por diferentes precios haciendo clic aquí. A Quien Le Importa A Quién le Importa es una comedia musical con canciones de los 80 y los 90, y guion y dirección artística de Marina Hodgson. Prepárate para una aventura que comienza en los 80, en una sociedad que despertaba del letargo, y termina en los 2000. Ideal para que personas de todas las generaciones se reúnan, este musical hará que tanto padres como hijos salgan de la rutina y pasen una gran tarde escuchando canciones de las que se acordarán mucho tiempo después del evento. José Luis Lozano, Gema Bastante, Álex Arce y Raquel Bayón son los actores que interpretarán a tres amigos: "El Pupas", "El Friki" y "La Puri", que deciden hacer un casting en busca del cuarto componente de su grupo musical. Así es como dan con "La Rizos", que resultará no ser quién dice ser. Es en el Teatro Arlequín Gran Vía, en Madrid, donde tendrá lugar este show, y si quieres tener el mejor asiento, te recomendamos que a la hora de elegir entrada, intentes seleccionar las del patio de butacas. Puedes comprarlas aquí. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)