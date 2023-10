Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Muy cerca las vacunas contra el cáncer incurable de páncreas y melanoma sábado 28 de octubre de 2023 , 11:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Así lo ha destacado el Dr. José Gómez Rial, jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, en las XX Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas Balmis Knows celebradas en Almería. Asegura que las nuevas plataformas ARNm son “una gran esperanza”, ya que “permiten el desarrollo de vacunas personalizadas frente a diversos tipos de tumores con una alta efectividad”. “Los últimos resultados de los ensayos de vacunas ARNm frente al cáncer muestran un aumento del 40-45% de supervivencia en los de páncreas y melanoma”. El Dr. José Gómez Rial, jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela ha destacado que el avance en la inmunoterapia y en las vacunas para tratar el cáncer en los últimos años está arrojando “resultados muy prometedores de cara al futuro” con ensayos clínicos en fase dos que muestran un “incremento de entre un 40 y un 45% de supervivencia en algunos tipos de tumores”, como el melanoma y el de páncreas, que no tienen tratamiento y que son “tremendamente mortíferos”. Así lo ha explicado este experto durante su conferencia sobre el “estado actual del desarrollo de vacunas frente al cáncer” celebrada este viernes, 27 de octubre, que ha contado también con la introducción de Isabel Martín Montaner, pediatra de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud (Pamplona). Gómez Rial, además, ha asegurado que “el sistema inmunológico es una herramienta de precisión en la terapia frente al cáncer”. “Hemos aprendido a manipular la respuesta inmunitaria para que sea capaz de luchar contra ese tumor” ha aclarado, y se ha referido a las nuevas plataformas ARN mensajero como “una gran esperanza”, ya que “permiten el desarrollo de vacunas personalizadas frente a diversos tipos de tumores con una alta efectividad”. En cuanto a la vacunación para prevenir el cáncer, el experto en inmunología ha recordado que ya contamos con dos vacunas, la del virus del papiloma humano (VPH), responsable de varios tipos de cáncer en ambos sexos, y la de la hepatitis B, causante de cáncer de hígado. Además, ha explicado que la vacuna frente al virus de Epstein-Barr, “una infección que produce muchas complicaciones y que está vinculado a cánceres de todo tipo”, supondrá un “salto significativo”. “Hay patógenos como, el VIH o el Epstein-Barr, que han sido esquivos para desarrollar las vacunas, pero la ciencia no se da por vencida” ha recalcado, y ha asegurado que “el día que podamos evitar la infección de Epstein-Barr con una vacuna vamos a reducir sustancialmente la aparición de tumores”. Vacunas a lo largo de la vida El segundo día de estas XX Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas también ha contado con una mesa redonda sobre las vacunas a lo largo de la vida. Moderada por José Ramón de Juanes Pardo, ex jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, ha contado con la participación del presidente de la Asociación Española de Vacunología (Murcia), Jaime Pérez Martín; el jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Federico Martinón Torres; y la jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid), Pilar Arrazola Martínez. Jaime Pérez Martín ha destacado las novedades de esta campaña antigripal 2023-2024: la ampliación de la vacunación en mayores de entre 60 y 64 años, en los fumadores y, desde la pasada temporada, en los niños de 6 a 59 meses. El experto ha detallado que la temporada de gripe más cruenta en España fue la de 2017-2018 con 700.000 casos leves, 52.000 hospitalizaciones y 15.000 muertes y en la que la vacunación evitó un 39% de fallecimientos entre los hospitalizados mayores de 64 años. Además, se ha referido a los récords de coberturas vacunales en 2021, con el 70% de las personas mayores de 64 años vacunadas, y en 2020, con la vacunación del 62% de mujeres embarazadas y del 65% del personal sanitario, unas coberturas que han descendido hasta un 10% en los años posteriores. Por su parte, Martinón ha abordado el futuro de la vacunación antimeningocócica, repasando los últimos avances en el desarrollo de vacunas, como las pentavalentes, que proporcionan cobertura contra los serogrupos A, B, C, W e Y y entre las que ya hay algún preparado aprobado por la FDA para su uso en adolescentes. Además, ha recalcado la importancia de vacunar a los grupos de riesgo de enfermedad meningocócica invasora y a las personas de su entorno cercano, y ha abogado por la vacunación sistemática frente al meningococo B en adolescentes, como ya se está haciendo con los lactantes. Arrazola ha recordado que se ha modificado el calendario de vacunación infantil para incluir a todas las edades, un cambio que se justifica en que hay enfermedades como gripe, neumococo y herpes zóster con una gran incidencia en personas mayores. También ha insistido en la importancia de que los viajeros internacionales, además de recibir las vacunas recomendadas en función del lugar de destino, estén al día de su calendario vacunal. Asimismo, ha destacado la importancia de los profesionales sanitarios a la hora de incrementar la confianza de los pacientes en las vacunas. Nuevas vacunas para un mundo global Gran parte de esta segunda jornada de congreso se ha centrado en las nuevas vacunas para un mundo global, con una mesa redonda moderada por el Dr. Alfonso Carmona Martínez, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla y fundador y director médico de Grupo IHP. En ella, han participado Carmen Muñoz-Almagro, catedrática de Medicina en la Universidad Internacional de Cataluña y directora del Departamento I+D+I Microbiología del Hospital Sant Joan de Dèu (Barcelona); Mar Lago Núñez, especialista en medicina tropical y del viajero en el Hospital Carlos III (Madrid); y Helen Marshall, directora de investigación clínica en vacunas de la Facultad de Medicina en la Universidad de Adelaide (Australia). Muñoz-Almagro ha abordado las amenazas actuales de patógenos en la salud pública: “¿Cómo nos preparamos para prevenir nuevas pandemias y epidemias? Bajo el faro de la OMS, que nos informa, nos forma y nos proporciona estrategias para prepararnos para las futuras pandemias”. Actualmente, los patógenos que los expertos vigilan con mayor preocupación, ha afirmado, son principalmente los causantes del ébola, nipah, fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y Covid-19. La experta ha destacado el papel de la vigilancia epidemiológica molecular en el proceso de investigación ya que permite secuenciar las cepas para poderlas combatir. “El objetivo para 2034 es que los 194 Estados de la OMS tengan acceso a la vigilancia genómica para evaluar si las herramientas de prevención y protección siguen siendo efectivas”, ha afirmado. Mientras, Mar Lago Núñez ha abordado las nuevas vacunas en viajeros internacionales, entre las que ha destacado la nueva inmunización frente al Dengue, “una enfermedad viral transmitida por mosquitos muy prevalente en viajeros y que, además, ha llegado a Europa con lo que va a tener mucho futuro”, y la nueva vacuna oral frente al cólera. También se ha referido a las nuevas vacunas en investigación como las de fiebre amarilla, Chikungunya y Zika, “infecciones virales transmitidas por mosquitos que afectan a muchos viajeros”. Por su parte Helen Marshall ha ofrecido una conferencia online sobre el impacto de la vacunación frente al meningococo B. En ella ha explicado que en Australia uno de cada diez niños fallecen por enfermedad meningocócica, siendo el principal causante el meningococo B. Tal y como ha detallado, se realizó un estudio para analizar el impacto del programa de vacunación frente al meningococo B llevado a cabo por el Gobierno australiano en lactantes y adolescentes. Así, el estudio de la incidencia en niños de entre 12 semanas y 11 meses mostró una reducción del 63% de casos, con ninguno registrado entre aquellos que recibieron tres dosis y una efectividad del 93% en los vacunados con dos dosis. Por su parte, el estudio realizado en adolescentes determinó una reducción del 78% de los casos, con una efectividad del 95% en aquellos vacunados con tres dosis y del 89% entre quienes recibieron dos. El congreso ha finalizado con un resumen sobre “Lo mejor de las Jornadas” a cargo de Valentín Pineda Solas, pediatra del Hospital Universitario Parc Tauli y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (Barcelona). Las Jornadas se han celebrado en el Teatro Cervantes de Almería los días 26 y 27 de octubre. Es una actividad financiada por el Ayuntamiento de Almería, en la convocatoria de subvenciones de 2023, y cuenta con la colaboración de la Diputación de Almería, Costa Almería, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería, Pfizer, GSK, MSD, AstraZeneca, Moderna, CSL Sequirus, Sanofi, Takeda, Novavax y Vithas Almería. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Claves para detectar precozmente el melanoma