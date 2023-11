Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Negociar con Pedro Sánchez Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por domingo 05 de noviembre de 2023 , 14:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

Si yo fuese trabajador de una empresa y Pedro Sánchez mi representante sindical, no estaría tranquilo. Visto como negocia para su investidura, seguro que tragaría con todo lo que le pidiese la patronal si eso le garantizase a él seguir “liberado”. Aceptaría recortes de salarios, de derechos laborales, de vacaciones, de seguridad social, de pensiones... Todo con tal de mantener su sillón en el comité de empresa. Y luego me diría que ha sido un gran éxito, que ha conseguido lo mejor para los trabajadores, que ha evitado un conflicto mayor, que ha demostrado su responsabilidad y su altura de miras... que peor sería que nos despidiesen a todos. Si yo fuese trabajador de una empresa y Pedro Sánchez mi representante sindical, no estaría tranquilo. Visto como negocia para su investidura, seguro que tragaría con todo lo que le pidiese la patronal si eso le garantizase a él seguir “liberado”. Aceptaría recortes de salarios, de derechos laborales, de vacaciones, de seguridad social, de pensiones... Todo con tal de mantener su sillón en el comité de empresa. Y luego me diría que ha sido un gran éxito, que ha conseguido lo mejor para los trabajadores, que ha evitado un conflicto mayor, que ha demostrado su responsabilidad y su altura de miras... que peor sería que nos despidiesen a todos. Pero si yo fuese un rehén en manos de unos ladrones que han entrado en un banco, quizás me sentiría más confiado. Si él fuese el negociador de la Policía, seguro que les daría todo lo que reclamaran para soltarnos. Les daría el dinero, las armas, los coches, los pasaportes, los billetes de avión... Y luego diría que ha sido un gran éxito, que ha conseguido lo mejor para los rehenes, que ha evitado un baño de sangre, que ha demostrado su valentía y su generosidad. Lo que pasa es que eso provocaría sin duda el efecto llamada, es decir, que sabiendo que el “teniente Sánchez” es el “negociador” los asaltos proliferaían en la zona ante los buenos resultados de los mismos. O igual no tendría que estar tan tranquilo. Porque si ceder ante los ladrones supone perder su puesto de trabajo en la Policía, pues igual no cedía tanto, y ya nos podían ir dando la extremaunción no vaya a ser que lo mandasen al paro. Aunque igual cedía a las peticiones para luego marcharse con ellos, no sé. Con Pedro Sánchez nunca se sabe. Lo mismo te dice una cosa que la contraria. Lo mismo te promete una cosa que la incumple. Lo mismo te llama socio que enemigo. Lo mismo te abraza que te apuñala. Lo que sí sé es que Pedro Sánchez ha cedido ante los independentistas como antes lo hizo ante Unidas Podemos y ahora con Sumar. Ha cedido en todo lo que le han pedido para lograr la investidura, asumiendo como propios principios fuera del ideario del PSOE, como ha pasado con lo relativo a la transexualidad. Y a cambio solo ha conseguido ser investido presidente. Cedió, solo para le aprobaran unos presupuestos, al indulto a los presos del procés, tragándose sus propias palabras, como antes hizo con el delito de rebelión y con el de malversación. Ahora, traga con la amnistía de los implicados del procés catalán, incluso a otros que nada tiene que ver con esa acción pero son de la cuerda nacionalista. Ha cedido en la quita de la deuda, en el reconocimiento del 1-O y del conflicto entre España y Cataluña como dos sujetos políticos diferenciados, ha cedido en la cesión de la gestión de trenes de cercanías pero que seguirá financiando el Estado, ha cedido en la amnistía, y pronto cederá a un referéndum que ya veremos cómo se lo montan. A cambio solo ha conseguido que le prometan su voto en la investidura. Cuanto más se aplaza el pleno de investidura, más le sacan. Pedro Sánchez es un pésimo negociador, porque cede en todo. ¿En qué han cedido los independentistas además de en darle su voto para la investidura? ¿En qué han renunciado a sus objetivos secesionistas? ¿En qué han respetado la Constitución y la legalidad vigente? ¿En qué han reconocido la soberanía nacional y la unidad de España? ¿En qué han pedido perdón por el conflicto que provocaron el 1-O? ¿En qué han reparado el daño causado a la convivencia, a la economía, a la democracia? Ellos dicen que lo volverán a hacer, así que ni tan siquiera les ha sacado el compromiso de no volver a saltarse la ley para lograr sus objetivos. Si Sánchez fuese sindicalista, yo no estaría tranquilo. Si Sánchez fuese negociador de la Policía, probablemente tampoco. Y si Sánchez fuese presidente otros cuatro años, pues me temo que tampoco. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1169 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes