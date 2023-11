Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Sánchez firma primero y pregunta después Aixa Almagro x aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por domingo 05 de noviembre de 2023 , 16:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sometido a consulta de la militancia del PSOE el acuerdo de investidura alcanzado con Sumar y ERC, que incluye una mesa de diálogo entre el Estado y la Generalitat para abordar el conflicto catalán. Sin embargo, esta consulta se ha realizado después de que Sánchez ya hubiera firmado el pacto con ambas formaciones, lo que demuestra una falta de respeto hacia la opinión de sus propios afiliados y una actitud de imposición desde la dirección del partido. Los resultados de la consulta, además, no son tan favorables como pretende hacer creer el líder socialista, que ha celebrado el apoyo del 88% de los votantes. Hay que tener en cuenta que solo ha participado el 63% de la militancia, lo que significa que un tercio de los afiliados no ha querido avalar el acuerdo o se ha abstenido por desconfianza o desinterés. De los que han votado, el 15% ha dicho no en Cataluña, y el 12% en el conjunto de España, lo que revela que hay una parte importante de la base socialista que no comparte la estrategia de Sánchez de ceder ante las exigencias de los independentistas. Y eso que la consulta no preguntaba por los aspectos más polémicos del acuerdo, como la posibilidad de una amnistía para los presos del procés o la celebración de un referéndum de autodeterminación. Estas cuestiones quedan en manos de la mesa de diálogo, que tendrá una composición paritaria entre el Gobierno y la Generalitat, y que se reunirá cada mes para buscar una solución política al conflicto. El PSOE se compromete a respetar los acuerdos que se alcancen en esta mesa, siempre que sean “acordes con el ordenamiento jurídico”. Sin embargo, ¿qué garantías hay de que el ordenamiento jurídico no se modifique para adaptarse a los intereses de los independentistas? ¿Qué papel tendrá el Parlamento y la ciudadanía en la ratificación de estos acuerdos? Sánchez ha firmado primero y ha preguntado después, pero ha dejado muchas incógnitas sin resolver. Sánchez ha hipotecado el futuro de España a cambio de una investidura que nos saldrá muy cara. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Noticias de Almería Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 129 artículos aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes