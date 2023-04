Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Next Generation socialista Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por jueves 13 de abril de 2023 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El secretario general del PSOE de Almería parece estar muy molesto con el Gobierno andaluz por invertir en la sanidad almeriense con Fondos Next Generation de la Unión Europea. Según él, eso es una "tomadura de pelo" y una "falta de respeto" a los almerienses. Pero, ¿no es una buena noticia que se destinen recursos europeos a mejorar la atención sanitaria en una provincia tan castigada precisamente por la falta de inversiones durante cuatro décadas? ¿Los habría rechazado el PSOE para hacer el Materno Infantil de Almería de tenerlos disponibles entonces? Parece que lo que le molesta a Lorenzo Cazorla es que el Gobierno andaluz se lleve el mérito de esa inversión, cuando en realidad es el Gobierno central el que ha decidido cómo se reparten los fondos europeos, y ha decidido -con el apoyo de Vox, por cierto, y no, el PP no rechazaba los Fondos, rechazaba el modo de repartirlos, que no es lo mismo aunque en su rueda de prensa intentase confundir con ello- en qué, quién y cómo se puede gastar. Pero, ¿no fue el propio Pedro Sánchez quien anunció a bombo y platillo que esos fondos eran un "maná" para España y que iban a servir para transformar el país? ¿No fue él quien dijo que iba a ser un "Gobierno de proyectos" y no de partidos? ¿No fue él quien firmó el acuerdo con la Comisión Europea para recibir esos fondos y quien tiene que autorizar cada inversión? Si es así, ¿por qué se queja Lorenzo Cazorla de que el Gobierno andaluz use esos fondos en la sanidad almeriense, cuando el Gobierno central también los usa en sus propias inversiones? ¿Acaso no sabe que el Ministerio de Transportes ha destinado parte de esos fondos a obras como el soterramiento del ferrocarril en Almería, la ampliación del puerto de Algeciras o la mejora de la red viaria en Andalucía? ¿Es que depende de quién use los fondos? La actitud de Lorenzo Cazorla no solo es incoherente, sino también irresponsable. En vez de apoyar al Gobierno andaluz en su esfuerzo por mejorar la sanidad almeriense con fondos europeos, lo critica y lo descalifica. En vez de reconocer el trabajo conjunto de las administraciones para aprovechar esos fondos, lo politiza y lo enfrenta. En vez de defender los intereses de los almerienses, se posiciona de modo partidista. Insisto ¿Cazorla rechazaría que en su pueblo se hiciese una consultorio médico o un colegio en su pueblo? Lorenzo Cazorla debería dejar de hacer oposición destructiva y empezar a hacer propuestas constructivas. Porque no olvidemos que invierta el ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía, el Estado, o la Unión Europea, todo proviene de nuestros impuestos y de los que pagan el resto de europeos. En vez criticar que se inviertan esos fondos debería proponer en qué invertirlos. ¿Le parece mal que se inviertan en lo que lo hace la Junta de Andalucía? ¿En qué debería invertirlos entonces? Y es que los Fondos Next Generation son una oportunidad histórica para Almería y para el conjunto de Andalucía. Y no podemos permitirnos desperdiciarla. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 871 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)