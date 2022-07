Ni PSOE, ni Ciudadanos, ni Vox apoyan la construcción de dos pabellones en El Ejido

jueves 28 de julio de 2022 , 15:35h

Sale adelante el convenio entre el Ayuntamiento y la Diputación con el único apoyo del PP

Uno de los puntos que más debate ha suscitado en el pleno de la Diputación de Almería ha sido la aprobación del convenio que permitirá la construcción de dos nuevos pabellones polideportivos en el municipio de El Ejido: Almerimar y El Ejido Norte. Esta iniciativa que persigue la mejora de las infraestructuras deportivas y que todos los ejidenses tengan acceso al deporte, ha contado con los votos en contra del PSOE y la abstención de Ciudadanos y VOX.

Fernando Giménez ha lamentado que el grupo socialista vote en contra de esta iniciativa en la Diputación cuando sí votó a favor en el pleno celebrado en el consistorio ejidense: “A este Pleno vienen convenios que favorecen a la provincia, que la hacen crecer. El Ejido es un municipio emprendedor, que experimenta cada un año un importante incremento poblacional y que merece unas infraestructuras de estas características. La Diputación tiene que estar al lado del municipio y dar oportunidades y servicios para que sus vecinos tengan las instalaciones deportivas que merecen”.

PSOE

Por otra parte, en el Pleno celebrado hoy en la institución provincial también se ha abordado la firma de un convenio con el Ayuntamiento de El Ejido para la construcción de dos pabellones deportivos en el municipio ejidense. El portavoz socialista ha hecho hincapié en que el PSOE no se opone a la dotación de infraestructuras deportivas en ningún municipio de la provincia, aunque en este caso se ha visto obligado a votar en contra, ante la falta de consistencia del expediente presentado por el equipo de gobierno.

Este expediente, según ha detallado Ruiz del Real, carece de proyectos y se sustenta únicamente en una memoria de 2 páginas redactada por el Ayuntamiento de El Ejido, del que es concejal el propio diputado provincial de Fomento. “Es el convenio de Juan Palomo”, ha ironizado Ruiz del Real, quien ha advertido de que el PSOE no puede apoyar el “acto de fe” que le ha pedido el equipo de gobierno del PP.

En concreto, el portavoz socialista ha advertido de que, con este convenio, la administración se compromete a un gasto de 10 millones, pero como no hay proyectos, la cantidad puede variar. Tampoco se especifica si hay disponibilidad de terrenos, no se aporta ningún informe de supervisión de los técnicos de la Diputación y, al reservarse la dirección de obra al Ayuntamiento de El Ejido, se producirá un “vaivén” de certificaciones “que no se entiende”. “Si querían dar una asistencia económica al Ayuntamiento de El Ejido, habría sido mejor buscar otra fórmula”, ha mantenido Ruiz del Real.

El portavoz socialista también ha llamado la atención sobre el hecho de que, mientras se aprueba este convenio, “no hay noticias” del plan de pabellones deportivos que la Diputación pretendía desarrollar en el actual mandato en municipios de entre 2.000 y 5.000 habitantes.