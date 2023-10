Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Niegan un millón de euros a la empresa afectada por brote de listeriosis en Almería Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por jueves 12 de octubre de 2023 , 07:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Consejo Consultivo de Andalucía ha dictaminado que la Consejería de Salud y Consumo no tiene que indemnizar a la empresa (…) Sociedad Cooperativa Andaluza, con sede en Paterna (Almería), que reclamaba un millón de euros por los daños causados por la suspensión cautelar de su actividad y la retirada de sus productos tras una alerta sanitaria por listeriosis en 2019. Según el dictamen al que ha tenido acceso Noticias de Almería, la Administración actuó conforme a Derecho y con arreglo a los principios de necesidad y proporcionalidad, ante una situación de riesgo inminente y extraordinario para la salud pública. La empresa no impugnó las medidas cautelares adoptadas ni cuestionó los resultados analíticos que confirmaron la presencia de listeria en uno de sus lotes de carne mechada. El Consejo Consultivo considera que no existe responsabilidad patrimonial de la Administración, ya que los actos supuestamente dañosos no son antijurídicos ni lesivos, sino que responden al ejercicio de una potestad administrativa para garantizar la seguridad alimentaria y la protección de los consumidores. Además, señala que la empresa no ha acreditado la efectividad ni la cuantía de los daños reclamados. La empresa había alegado que la actuación administrativa fue precipitada y desproporcionada, y que las declaraciones del Consejero de Salud dañaron su imagen y perjudicaron sus ventas. Según su argumentación, la alerta sanitaria se basó en un único análisis positivo de listeria, realizado por un laboratorio privado contratado por una asociación de consumidores, sin que se hubieran realizado más pruebas ni se hubiera contrastado con otros laboratorios oficiales. Además, afirmaba que el lote afectado ya había sido retirado del mercado antes de la alerta y que no se habían registrado casos de personas afectadas por el consumo de sus productos. Sin embargo, el Consejo Consultivo descarta que se pueda imputar a la Consejería los supuestos daños causados por el tratamiento informativo de la alerta sanitaria, ya que se limitó a informar a la ciudadanía sobre las medidas adoptadas para preservar su salud. Asimismo, recuerda que la empresa tenía la obligación legal de comunicar cualquier incidencia relacionada con la seguridad alimentaria y que no lo hizo en el plazo establecido. La alerta sanitaria por listeriosis se declaró en Andalucía en agosto de 2019, tras detectarse un brote causado por el consumo de carne mechada contaminada de otra empresa cárnica. El brote afectó a más de 200 personas y causó tres fallecimientos y varios abortos. La Consejería de Salud ordenó entonces la retirada preventiva de todos los productos cárnicos elaborados por esa empresa y por otras dos que compartían instalaciones. Una de ellas era (…) Sociedad Cooperativa Andaluza, que ahora ha visto rechazada su reclamación. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.