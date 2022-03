Níjar convierte el viejo Santa Olalla en un complejo deportivo

viernes 18 de marzo de 2022 , 16:46h

La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, ha visitado las recién iniciadas obras de remodelación del campo de fútbol municipal, ubicado en el polígono Santa Olalla. La actuación comprende no sólo la puesta a punto de la actual instalación deportiva, sino que será completada con Fútbol- 7, zona de salto de longitud, triple salto, pista de 100 metros lisos y de tenis, convirtiendo el viejo campo de fútbol en un completo complejo moderno y a la altura de las expectativas deportivas de los jóvenes nijareños.

Para Esperanza Pérez “el éxito de la Níjar CUP o la considerable inversión que hacemos cada año en las distintas escuelas deportivas han dado un rendimiento excepcional, y no son pocos precisamente las nijareñas y nijareños que están en selecciones nacionales o que han llegado a distintos podios en campeonatos de España en los últimos seis años. Esos logros no son únicamente importantes para jóvenes deportistas personalmente, sino que son motivo de orgullo para toda la comarca y un ejemplo a seguir. Precisamente para que esa labor de motivación surta efecto, para que otros muchos sigan el ejemplo de quienes ya están llegando a esos éxitos, o sencillamente para el deporte sea una parte importante de su educación en valores, es por lo que tenemos que invertir en estas y otras tantas instalaciones, porque no sólo hablamos de poner césped o nuevos vestuarios, sino de construir valores entre nuestros jóvenes”, afirma la alcaldesa.

La inversión en infraestructura se sitúa en entorno al millón de euros que salen de las arcas municipales, toda vez que solventada la deuda de 23 millones de euros heredada en 2015, el consistorio ha puesto en marcha el programa de inversiones de debe cambiar la fisionomía del municipio cumpliendo con el plan estratégico del equipo de gobierno que lidera Esperanza Pérez. De este modo, en el capítulo deportivo las obras de Santa Olalla corregirán las condiciones en las que se halla el campo de juego o los vestuarios con una remodelación completa, así como el desbroce y limpieza del terreno que lo rodea, la creación de una red de drenaje, renovación de la iluminación y del sistema de riego, instalación de césped artificial, porterías, banquillos y banderines. El nuevo campo contará con unas medidas de 108 metros de largo y 72 de ancho, siendo el terreno de juego de 100 metros de largo por 64 de ancho. De forma transversal a este campo de fútbol 11 se marcará el de fútbol 7 para un mayor aprovechamiento.

La zona multideporte tiene proyectada una pista de 100 metros lisos, pista de tenis, así como de salto de longitud y de triple salto con lo que se completan las instalaciones ya existentes en el municipio.

Para Esperanza Pérez las obras de Santa Olalla son “un ejemplo de lo que podemos hacer si todos remamos en la misma dirección, porque un plan estratégico como el que llevamos a cabo, que abarca desde el Parque de Bomberos al nuevo Cuartel de la Guardia Civil, las actuaciones en los pueblos de costa, el carril bici o incluso la eliminación de los asentamientos, son parte de ese cambio que merecemos los nijareños. Que se hable de nosotros por nuestra agricultura, el turismo o los logros deportivos de nuevos jóvenes, por las oportunidades que dará el Puerto Seco o el crecimiento económico que conseguimos haciendo las cosas bien. Es esa es la clave para asentar nuestro éxito, y nuestra responsabilidad es trasladar siempre un mensaje positivo de la comarca, esté quien esté sentado en el sillón de la alcaldía, porque el resto es sencillamente tirar piedras contra el tejado de un territorio del come mucha gente. En este sentido, nuestra responsabilidad como gobernantes es poner las condiciones para que ese mensaje tenga donde agarrarse, y ahora mismo lo que estamos construyendo no son agarraderas, sino pilares firmes y sólidos”, explica la primera edil.