Almería NNGG apuesta por la movilidad sostenible en la provincia martes 20 de septiembre de 2022 , 15:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia José Crespo destaca en la Semana Europea de la Movilidad el impulso que la Junta y Ayuntamientos está dando a la provincia para que cada día sea más sostenible

El vicesecretario de Formación, Estudios y Programas de NNGG Andalucía, José Crespo, ha animado a los jóvenes de la provincia de Almería a apostar por la movilidad sostenible a la que cada día tienen más y mejores accesos gracias a los distintos planes puestos en marcha por el Gobierno de Juanma Moreno que pretende fomentar este tipo de transporte para que Almería sea cada día un poquito más sostenible. Concretamente, José Crespo califica como un acierto la decisión de la Junta de instalar en la Universidad de Almería una nueva estación de depósito y carga de patinetes y bicicletas eléctricas, iniciativa que se pretende ampliar a otros centros públicos. En este sentido, el vicesecretario de NNGG de Andalucía destaca que “el patinete y la bicicleta eléctrica son dos medios de transporte cada vez más demandados por los jóvenes, de ahí que la iniciativa de instalar esta novedosa estación de recarga haya sido muy bien acogida entre el alumnado de la UAL”. José Crespo subraya la importancia del uso del transporte público y de medios que utilicen energías limpias y no contaminen. Para lograrlo el Gobierno de Juanma Moreno ya ha impulsado distintas iniciativas como la tarjeta joven de transporte; el plan andaluz de la bicicleta; el programa ciudad Sostenible; el programa de impulso al vehículo eléctrico o el proyecto Bus+Bici. El vicesecretario del PP destaca además la importante apuesta que ayuntamientos de la provincia están llevando a cabo por la movilidad sostenible en esta semana especialmente dedicada a esta materia. En este sentido explica que por ejemplo desde Ayuntamientos como el de Almería se está impulsando el aparcamiento de patinetes o de bicicletas y se están estudiando nuevos puntos demandados por ejemplo en centros educativos, bibliotecas etc… Por último el vicesecretario de NNGG anima a los jóvenes a hacer uso del carril bici y del transporte público, así como a caminar, en una provincia como la nuestra en la que su buen clima anima a todos a disfrutar de una vida saludable utilizando transportes sostenibles. “La movilidad sostenible es fundamental para que los almerienses tengan cada día mayor calidad de vida y desde NNGG vamos a seguir animando a los jóvenes a usar transportes sostenibles que nos ofrecen mayor calidad de vida y con los que conseguimos una ciudad más ecológica, saludable y competitiva”, ha finalizado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas NNGG destaca la oferta de Formación Profesional Dual de Almería

