Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar NNGG pone en valor la Autovía del Almanzora que será una realidad en 2023 domingo 20 de noviembre de 2022 , 18:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los jóvenes del PP han estado acompañados por el parlamentario Juan José Salvador quien ha destacado que tras más de 30 años de incumplimientos por fin el Almanzora contará con una vía vital para su desarrollo

Una veintena de jóvenes de Nuevas Generaciones de Almería han visitado esta mañana las obras de la Autovía del Almanzora para poner en valor el impulso que el Gobierno de Juanma Moreno ha dado a una infraestructura prometida por los socialistas en 1986 y que por fin será una realidad en 2023 gracias al “compromiso cumplido” del Partido Popular con una comarca y una provincia que siempre ha estado arrinconada y maltratada por el Partido Socialista. Junto a ellos el parlamentario del PP, Juan José Salvador, ha destacado la inversión de 50 millones de euros que la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno ha llevado a cabo para que esta vía sea una realidad. Tras comprobar que las obras avanzan a “buen ritmo” Juan José Salvador ha subrayado que esta autovía es un fiel reflejo de los dos modelos de gestión que existen, el del Partido Socialista que crea expectativas que nunca cumple, y el del Partido Popular que se comprometió con el Almanzora y en verano del próximo año los vecinos contarán ya con esta infraestructura conectada con la A-7. El parlamentario del PP ha destacado además que 28 municipios se verán beneficiados por esta carretera, lo que supone más de 70.000 vecinos de una comarca a los que el PSOE no escuchaba pero que por fin van a ver cumplidas sus reivindicaciones gracias a la gestión y al compromiso de Juanma Moreno. Por último ha subrayado también la importancia que esta infraestructura va a tener para el sector del mármol, motor económico de la comarca, que necesitaba una vía adecuada para poder sacar el “oro blanco” de la montaña y exportarlo a todo el mundo. “Gracias al Partido Popular el progreso de nuestra provincia está asegurado, no solo con nuestras infraestructuras, sino también con nuestros sectores productivos y nuestra economía. Agradecemos a Juanma Moreno su apuesta por nuestra tierra en los Presupuestos Andaluces para 2023 y por supuesto también las bajadas de impuestos que ha han dejado en el bolsillo de los almerienses 30 millones de euros”, ha concluido. Jóvenes del PP Desde Nuevas Generaciones de Almería consideran vital que Andalucía tenga un presidente como Juanma Moreno, una persona que cumple con nuestra tierra y que cada semana apuesta por nuestra provincia en el Consejo de Gobierno en el que la representación almeriense está más presente que nunca con Ramón Fernández-Pacheco y Carmen Crespo. Domingo Trabalón, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zurgena y perteneciente a la organización juvenil de NNGG ha destacado el impulso que para su municipio ha supuesto la ejecución de estas obras que han creado empleo tanto directa como indirectamente porque según ha explicado “personas que no eran de nuestra provincia han venido a Zurgena y se han empadronado, han alquilado una vivienda, han comprado en nuestro comercio o han estado en nuestros bares”. Para Trabalón esta gran infraestructura que va a ser una realidad gracias a Juanma Moreno “ha repercutido en la economía de nuestro municipio”. Finalmente ha recordado como Juanma Moreno se comprometió con los vecinos del Almanzora a acabar esta Autovía y ha cumplido, demostrando que hay otra forma de hacer política distinta a los engaños del Partido Socialista. Tras la visita a las obras de la Autovía del Almanzora los jóvenes del PP se han trasladado hasta la localidad de Zurgena donde han celebrado una convivencia comarcal en la que han puesto sobre la mesa las ideas y proyectos que NNGG de Almería pretende trasladar al Gobierno Andaluz para mejorar la vida de los jóvenes de la provincia en aspectos como la educación, el empleo o la vivienda. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas NNGG apuesta por la movilidad sostenible en la provincia

