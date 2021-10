NNGG de Almería escenifican la parálisis de las obras del AVE

domingo 17 de octubre de 2021 , 19:40h

Denuncian los incumplimientos del Gobierno de Sánchez con esta infraestructura vital para el desarrollo económico de la provincia





Jóvenes de Nuevas Generaciones de Almería han visitado esta mañana las obras del AVE en la provincia de Almería, concretamente el tramo donde se creará el Puerto Seco de Níjar, y allí han escenificado con “maquinaria pesada de juguete” la parálisis que sufren todos tramos y el abandono al que el Gobierno de Pedro Sánchez ha condenado a la Alta Velocidad entre Almería y Murcia.



Junto a ellos han estado también la portavoz del PP de Níjar, Ángeles Góngora, y concejales del PP nijareño, para reivindicar una infraestructura que los almerienses llevan años reclamando y que no estará concluida en 2026, tal y como ha asegurado el Gobierno del PSOE, si Pedro Sánchez sigue en la Moncloa.



Los jóvenes del PP han escenificado que “en apenas 20 minutos” han retomado unas obras olvidadas por el Partido Socialista y han avanzado más que en dos años de gobierno social comunista al que no le importa Almería.



“Nuestra provincia no se merece un gobierno como el de Pedro Sánchez que ningunea nuestro futuro y que nos pone freno paralizando sin piedad esta infraestructura vital para el desarrollo de Almería”, afirman.

Desde NNGG también han puesto de manifiesto la “decepción” que ha supuesto para los almerienses la escasísima inversión que se ha realizado en el AVE en 2021. En este sentido han recordado que de los 588 millones presupuestados para este año sólo se han ejecutado 41, lo que supone el 5%, y han puesto en duda el anuncio de 251 millones de euros de inversión para 2022, a los que el Gobierno del PSOE suma, sin ningún pudor y con el fin de engañar a los almerienses, lo que no se ha ejecutado este año.



“Hay que tener la cara muy dura para anunciar que el próximo año se van a ejecutar 800 millones en el AVE en la provincia cuando todos sabemos que eso es una falacia e imposible de cumplir. Una vez más el PSOE ha presentado unos presupuestos que son una estafa a los almerienses y que por supuesto son una decepción para una provincia a la que el Partido Socialista le está robando su futuro a cambio de saldar sus deudas con los independentistas y mantener a Pedro Sánchez en el sillón de la Moncloa”, han denunciado.