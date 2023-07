Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

“No debería existir en los países desarrollados ningún proyecto de obra pública sin el concepto de sostenibilidad”

domingo 16 de julio de 2023 , 11:25h

El ‘estreno’ de Huércal de Almería como sede se ha producido en la vigésimo cuarta edición de los Cursos de Verano de la UAL, pero todo hace indicar que será la primera de muchas por la satisfacción generalizada ante lo que ha dado de si su propuesta de ‘presentación’. Desde el miércoles hasta este viernes se ha desarrollado en este municipio el seminario con el título de ‘Comercio, sostenibilidad y desarrollo económico urbano’, dirigido por Juan Uribe y José Luis Ruiz, ambos además ponentes en el contenido de conferencias. De hecho, el primero ha cerrado el curso disertando sobre ‘Desarrollo económico: cómo explotar el patrimonio de forma sostenible’. La colaboración del Ayuntamiento huercalense ha sido total y la valoración del alumnado ha sido muy positiva en todos los órdenes, en contenido, nivel de ponentes y organización.

Uribe, profesor de Economía Aplicada de la UAL, ha puesto como uno de los principales argumentos para su satisfacción el que se ha llegado al interés del alumnado: “El curso ha sido muy participativo, en gran medida no solo por la temática abordada, sino a su vez por el alto nivel de unos ponentes que han logrado captar la atención sobre los problemas de sostenibilidad, dando posibles soluciones”, Ha querido, como en la inauguración, “agradecer al Ayuntamiento de Huércal de Almería toda su implicación”, algo que se ha visto reflejado también “en la oferta cultural que ha ofrecido”. Ha considerado que esta localidad es un valor para los Cursos de Verano, poniendo sobre la mesa su deseo de que el próximo año vuelva a ser sede, “incluso ampliar la oferta de seminarios realizados en esta localidad del Bajo Andarax, octavo municipio más poblado de la provincia y con un potencial claro”.

Más específicamente sobre los ponentes, ha recordado que “han venido desde distintas partes de España, de distintas universidades, y de su mano se han tratado los problemas locales e internacionales relacionados con la sostenibilidad y el comercio”. Solo se había abierto un cupo de 18 plazas para personalizar la formación lo máximo posible, “cubiertas todas en las primeras semanas”, siendo su posterior desarrollo muy fluido y sin incidentes. Más bien todo lo contrario: “Los ponentes se van encantados, los alumnos se van encantados y los directores hemos visto cumplidas con creces nuestras expectativas”. El lugar emblemático de su celebración ha sido el Cortijo Moreno, un espacio cultural en un edificio histórico que, debido a la expansión de la localidad, se encuentra muy bien situado por su cercanía al casco histórico y su comunicación directa con la vía principal de acceso a Huércal de Almería.

El último día ha tenido como conferencia de apertura la de José Carlos Otero, director de Operaciones en Esteyco, titulada ‘Estudio de proyectos sostenibles’: “He querido transmitirle al alumno, primero, que la sostenibilidad es un concepto global que encierra medio ambiente, por supuesto, pero desarrollo económico y desarrollo social, importante; ¿cómo hemos llevado eso a los proyectos?, es lo que luego he explicado, pero esa es la base de mi explicación”. Ha puesto ejemplos “de proyectos en los que son soterramientos de ejes principales en ciudades, pero no he hablado del soterramiento, he hablado de cómo a través de un soterramiento se hace una ciudad, y ese es el verdadero mensaje”. En todo caso, sí ha reconocido que “todo esto se hace si la empresa cree realmente en esos valores, y los valores de la empresa en la que estoy trabajando con estos proyectos, son esos: la innovación para preservar lo mejor del planeta, porque nos lo creemos”.

Ha sido rotundo en cuanto a la necesidad de la implantación definitiva de esa manera de pensar y actuar en obra pública. Otero ha contado la experiencia de Esteyco: “Lo que vemos es que, al final, las empresas privadas están formadas por personas, y depende de la persona con la que te encuentres es más fácil o más difícil ahondar en la bondad de un proyecto sostenible”.

Eso sí, “sin duda, los mecanismos, directrices europeas, normativas… van cada vez más obligando para la aprobación de proyectos, aunque sean privados, a tener una serie de sellos, un cumplimiento de estándares para ser sostenibles, y eso ya les va obligando, pero nuestra experiencia es que muchas veces todo depende de la persona que te encuentres en frente para que apuesten o no”, de un modo textual. En el entorno cercano, “España es un referente, sin duda, en la ingeniería de grandes obras públicas, y en energías renovables también, ha sido líder mundial en el desarrollo de este tipo de energías; por lo tanto, creo que España puede liderar tranquilamente un proyecto de obras sostenibles porque tiene esa capacidad, las empresas españolas la tienen”. Sobre el curso como tal, ha considerado que “ha sido muy acertada su organización, ha tratado una temática muy actual y luego se ha hecho desde un punto de vista global, local, de ayuda al comercio local, de ayuda a la visión global, así que muy acertado en temática y enfoque”.