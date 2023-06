Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Quizás, sólo quizás, el hecho de que la comarca de Nacimiento resista a la oleada de victorias de la derecha en las elecciones municipales del 28M sea una premonición. Igual no, pero nos da ánimos para poder plantear la realidad desde una visión distinta, desde las diferentes realidades que se viven en este país y puede que de ahí, sólo puede, algunos comprendan la importancia de lo que se puede perder si seguimos por estos derroteros de populismo, violencia verbal, intolerancia, enfrentamiento, insulto y mentiras. Muchas mentiras.

Estas elecciones han sido las más difíciles de toda mi vida porque, atónito, he visto a vecinos crispados, insultando en videos, acusaciones falsas hacia quien te vas a cruzar a la mañana siguiente en una calle de un pueblo de apenas 2.000 habitantes. Un sinsentido provocado por aspirantes a replicar lo que ven de sus líderes en la tele, y eso nos lo tenemos que hacer mirar. Ahora, teniendo que repetirlas, tenemos una segunda oportunidad para decidir lo que queremos.

Yo soy un alcalde raro, que se mete en fregaos que no me van a aportar nada más que dolores de cabeza, pero me da igual, porque al fin y al cabo lo hago por mis vecinos, mis amigos y la gente con la que convivo. Y sí, tengo que mejorar, pero siempre mirando hacia adelante y sin perder mi identidad. Soy por encima de todo socialista y una persona de partido, que respeta y valora su estructura porque entiende lo necesarios que son los partidos políticos en una sociedad como la nuestra.

Y aquí vienen las diferencias que hacen de nosotros, en Nacimiento, en Fiñana por ejemplo, ese caso extraño que ha contenido esa marea azul en una provincia que no siempre ha sido tan de extrema derecha. Y la primera es el valor que le damos a las cosas.

Aquí se vive cerca de todo, pero alejado de muchas cosas y por tanto valoramos enormemente cada logro, cada avance.

En cierta medida valoramos realmente lo que tenemos desde muy jóvenes, y un chaval del pueblo estoy seguro que le da más valor a cada euro que lleva en el bolsillo, a cada buena nota que saca en la escuela, o a cada alegría que se produce en casa, que uno de ciudad.



Aquí, por ejemplo, que el sueldo mínimo interprofesional subiese a más de 1.000 euros ha sido un hito histórico. En una ciudad, sencillamente, una reivindicación que se queda corta.

Ya nadie se acuerda de cuando en Almería las cosas no son como hoy pintan, en la ciudad y en los pueblos, y tenemos que mirar un poco hacia atrás para hacer memoria y recordar de dónde vienen esos logros.

Ese AVE que nunca pasará por mi comarca pero me hace sentirme orgulloso de mi partido, estuvo parado exactamente los mismos años que el PP estuvo en el Gobierno de España tras la salida de Zapatero por una crisis mundial que estos de la derecha le vendieron a la gente que él había creado. Engañaron y la gente cayó. Y claro, luego pagamos todos las consecuencias.

En esta crisis mundial de pandemia, de guerra, casi ni nos hemos enterado de que el mundo se ha parado porque a nadie le ha faltado ayuda para salir adelante, y aún así nos creemos que todo está hecho y que lo que más nos afecta es Bildu o el independentismo catalán. Nos vuelven a engañar estos que no van a tardar un minuto en pactar con PNV o con independentistas catalanes si les hace falta como ya hacen con Vox, como ya hizo Aznar en el pasado. Si, ese señor que llegó a definir a ETA como movimiento vasco de liberación.

No creo que haya que ser pobre para no dejarse engañar, pero sí más humildes para reconocer que ya basta, que toca levantarse y decididamente poner pie en pared y decidir que, ahora sí, #Nopasarán.