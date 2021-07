Almería Aprobación provisional del enlace 429 de la A-7 de acceso a Roquetas de Mar y Vícar viernes 23 de julio de 2021 , 15:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presupuesto de las obras asciende a 31,84 millones de euros El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha aprobado provisionalmente e incoado el expediente de información pública de los proyectos de trazado para la remodelación del enlace entre la autovía A-7 y la carretera autonómica A-391 y A-1051, que sirve de acceso a las localidades almerienses de Roquetas de Mar y Vícar. Próximamente se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio por el que se someten a información pública.



El subdelegado del Gobierno de España en Almería, Manuel de la Fuente, ha destacado la “importancia” que tiene la obra para la mejora de la movilidad circulatoria y de la seguridad vial en uno de los puntos con mayor tráfico rodado de toda la provincia y ha mostrado su “satisfacción” por lo que significa “este paso más en el compromiso del Gobierno de España con las obras pendientes en Almería”.



En este sentido, De la Fuente ha indicado que la “responsabilidad” del Gobierno con la provincia para el desarrollo de nuevas actuaciones de movilidad y transporte es “total”.



El proyecto consiste en la mejora integral del enlace, estableciendo una conexión directa entre la A-7 y la autovía autonómica A-1051, realizando dos vías colectoras al norte y sur de la A-7. De esta forma, se mejora la seguridad vial de la A-7, al eliminarse las retenciones que se producen actualmente y que llegan a alcanzar el carril de vehículos lentos de la calzada izquierda afectando al tronco de la autovía.



El presupuesto estimado de las obras que se están proyectando asciende a 31,84 millones de euros.



Con esta actuación se ampliará la funcionalidad de la conexión y se mejorará su seguridad viaria y la accesibilidad a Roquetas de Mar y Vícar.

