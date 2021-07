Burgos: “Ruego a los grupos que no hagan de la comisión de investigación una guerra política”

viernes 23 de julio de 2021 , 15:48h



“Ruego a los grupos que se centren en velar por la transparencia y que no hagan de la comisión de investigación del ‘caso mascarillas’ una guerra política”, con estas palabras el portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Almería, Rafael Burgos, se ha referido a las sesiones celebradas esta semana donde la elección de los declarantes ha sido clave. “Quiero dejar claro que Ciudadanos siempre ha defendido que no se votaran los comparecientes, respetando así las propuestas íntegras elevadas por cada uno de los partidos”, ha manifestado el diputado de la formación naranja.



Según ha expresado Burgos: “No voy a permitir que el PSOE siga mintiendo para erosionar la imagen de mi partido o la funcionalidad y objetivo de la comisión”, añadiendo que “este órgano de investigación es algo muy serio, algo de lo que presume el PSOE pero no practica ya que están intentando valerse de ella para sacar un rédito político que carece de toda ética”. En este sentido, el portavoz del partido liberal ha preguntado a los socialistas “por qué ocultan que Ciudadanos ha votado a favor de todos los comparecientes propuestos por ellos pero, en cambio, el PSOE sí que ha vetado parte de los nombres que nosotros planteamos”.



Por otra parte, en opinión de Rafael Burgos: “El Partido Popular ha perdido una gran oportunidad de poner en práctica y llevar hasta el final su defensa por la transparencia tal y como defendió en el Pleno de la Diputación de Almería”. Asimismo, ha calificado de “auténtico error” que los populares defendieran votar las comparecencias cuando su mayoría representativa decide a quién se cita finalmente y a quién no, dejando así fuera al presidente de la Institución, por ejemplo.



Tal y como ha trasladado el portavoz provincial de la formación naranja: “Afortunadamente Ciudadanos está presidiendo esta comisión porque de lo contrario, no quiero pensar en el barrizal político que podría llegar convertirse”. En este sentido, Rafael Burgos, ha expresado su malestar durante esta semana ya que “los partidos mayoritarios han quedado en evidencia y se les ha visto más preocupados de la lucha política que del verdadero motivo por el que se constituyó este órgano de investigación”. Para finalizar, el representante de Ciudadanos ha mostrado su inquietud por el cruce de acusaciones de los últimos días: “Es verdaderamente doloroso que la actitud de los integrantes lleve a la sociedad a interpretar que esta comisión no sirve para nada, cosa que no vamos a permitir desde Ciudadanos”, ha concluido Rafael Burgos.