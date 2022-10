Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA El Pleno del Parlamento convalida dos nuevos decretos leyes facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Miércoles, 28 de Septiembre de 2022









El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles dos decretos leyes. En primer lugar, ha convalidado, con los votos a favor de los grupos Popular y Vox, la abstención del con la abstención del Grupo Socialista y el voto en contra de los grupos Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, el Decreto-ley 6/2022, de 20 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas para la mejora de los módulos de los conciertos educativos, ante la situación generada por el coronavirus (Covid-19), que conlleva un aumento de los gastos de funcionamiento de la red concertada de centros educativos para el curso 2022/2023 con el fin de que puedan mantener el refuerzo de limpieza acometido ante la irrupción de la pandemia de la Covid-19.



El Grupo Socialista ha pedido que este decreto se tramite como proyecto de ley, una petición que ha sido rechazada ya que solo el Grupo Por Andalucía la ha secundado.



En segundo lugar, el Pleno ha convalidado, con los mismos votos a favor que en la iniciativa anterior, del Decreto-ley 7/2022, de 20 de septiembre, por el que se modifica la Ley 5/2021, de 20 de octubre, de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para paliar los efectos de la inflación mediante la deflactación del gravamen del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y para bonificar el Impuesto sobre el Patrimonio, se aprueba la supresión del gravamen para 2023 del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en materia de aplazamiento y fraccionamiento de ingresos de derecho público de la Comunidad Autónoma. Han votado en contra tanto el Grupo Socialista como el Grupo Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.



Tras las votaciones, ha comparecido la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, para informar sobre la regulación de las VTC. A continuación, la de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha explicado las líneas urgentes de actuación de la consejería para, en el marco de sus competencias, atenuar los efectos que la crisis inflacionista está provocando en la realidad social y económica de Andalucía. Con estas dos comparecencias se ha cerrado la primera jornada del Pleno, que se reanudará mañana jueves a las 9:00 horas.

