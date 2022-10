Es una información de noticiasdealmeria.com

Vera consigue 16 plazas concertadas para su residencia de mayores 'Virgen de las Angustias'

miércoles 05 de octubre de 2022 , 08:47h

Hoy ha sido aprobado en el pleno el convenio de colaboración entre la Agencia de Servicios Sociales y Dependencias de Andalucía y el Ayuntamiento de Vera, para el desarrollo conjunto del servicio de atención especializada, en régimen residencia, para personas mayores en situación de dependencia.

Un convenio por el que el Equipo de Gobierno veratense, viene luchando durante los últimos meses con diversas gestiones y reuniones, para poder formalizar este Convenio de Colaboración para la gestión de 16 plazas concertadas en la Residencia de Mayores "Virgen de las Angustias" de Vera, que se explota bajo el sistema de gestión indirecta en virtud de contrato de concesión administrativa suscrito con AVITASG S.L., el 8 de mayo de 2018.

Sólo podrán ser usuarios o usuarias las personas mayores en situación de dependencia a quienes, en virtud de su Resolución del Programa Individual de Atención, se les asigne una de las plazas objeto de este convenio de colaboración.

Según ha indicado la concejal de Asuntos Sociales, Ana Lourdes Ramírez, "se trata de un gran logro para el municipio, ya que esta adjudicación de plazas concertadas era muy necesaria para nuestros vecinos y mayores dependientes, por lo que hoy estamos muy contentos ya que vamos a poder dar cobertura a tantas y tantas familias que tienen a sus seres queridos , mayores y dependientes fuera de nuestro municipio, a media hora o una hora de camino en residencias de pueblos vecinos; o la necesidad de las tantas personas que necesitan estos servicios y económicamente no pueden permitirse plazas privadas, dando también un gran apoyo a esos familiares que entre la conciliación familiar , trabajos etc. no tienen el tiempo suficiente y diario para poder verlos". La edil ha añadido durante su intervención en el pleno que "además de las 16 plazas que acaba de conceder la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, hay un firme compromiso por parte de la Junta para asignar 14 nuevas plazas en octubre, por lo que la residencia veratense contará en breve con 30 plazas.

Por su parte, el alcalde de la localidad, José Carmelo Jorge Blanco, ha indicado que "el ayuntamiento seguirá trabajando para recibir más plazas cuando entre en vigor las solicitudes para toda Andalucía. Queremos agradecer a la Junta y a los Servicios Sociales de Andalucía que nos hayan entendido, escuchado, recibido y resuelto de inmediato nuestras peticiones. Estamos muy satisfechos y agradecidos" ha concluido el alcalde veratense.