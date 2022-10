Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia El Club Voleibol de Berja prepara el V Torneo Nacional para este fin de semana miércoles 05 de octubre de 2022 , 09:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Club Voleibol de Berja prepara la quinta edición del Torneo Nacional de Voleibol Ciudad de Berja que cuenta con la colaboración del área de Deportes del Ayuntamiento de Berja y que durante los días 8 y 9 de octubre reunirá en las instalaciones del Pabellón Municipal más de 1.000 participantes entre jugadores, entrenadores y árbitros. Serán un total de sesenta equipos, procedentes tanto de Almería como otras provincias, los que participen en esta competición que abarca las categorías de benjamín mixta, alevín, infantil, cadete, juvenil y senior, incluyendo masculino y femenino. El presidente del Club, Pepe Martos, ha asegurado que serán “dos días enormes de convivencia y esperamos que el público se acerque a disfrutar de un gran fin de semana de voleibol”. Desde el Club Voleibol de Berja ultiman los detalles de este torneo que cada año levanta gran expectación y que limita la participación “para prestar un buen servicio y mantener la calidad del evento”. Los horarios previstos de comienzo de partidos serán las nueve y media de la mañana, teniendo varios partidos de manera simultánea, tres en las pistas en el Pabellón, uno en la pista en el IES Villavieja y dos en la pista de fútbol indoor. En la jornada del sábado se espera finalizar a las nueve de la noche y para el domingo, la entrega de trofeos está prevista a las dos de la tarde para las categorías de benjamín y alevín y a las siete de la tarde el resto de categorías. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

