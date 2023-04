Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Paseando por el Cable Inglés se hace memoria Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por martes 04 de abril de 2023 , 03:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Al fin podemos disfrutar del paseo peatonal del Cable Inglés de Almería, ese monumento histórico que llevaba décadas abandonado y deteriorado. Gracias al esfuerzo y la dedicación del PSOE, fotografíado en primera línea de saludo en la inuaguración de su remodelación, con el subdelegado José María Martín, con el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y hasta la ministra Raquel Sánchez, recordándonos -debe ser cosa de la "memoria"- que siempre han estado pendientes de este Bien de Interés Cultural, y que hoy podemos contemplar la belleza de esta obra de ingeniería que data de 1904 y que fue inaugurada por el rey Alfonso XIII. ¿Qué? ¿Que el PSOE no tiene nada que ver con la restauración del Cable Inglés? ¿Que ha sido el Gobierno central del PP el que ha financiado las obras con cargo al 1,5% Cultural? ¿Que la Autoridad Portuaria de Almería ha sido la encargada de ejecutar el proyecto? ¿Que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España ha sido la que ha presidido el acto inaugural? Pero si el PSOE prometió innumerables veces grandes proyectos para esta estructura, desde instalar el Centro Andaluz de la Fotografía, hasta abrir un gran restaurante, pero ni se hizo eso, ni tan siquiera se rehabilitó. Pero qué casualidad, que cuando el Gobierno central llegó a manos del PP con Mariano Rajoy "descubrieron" que pertenecía al Estado, como una instalación de Puertos del Estado, y que por tanto correspondía al Gobierno central del PP hacer lo que ellos no habían hecho. Y el PP metió el proyecto con cargo al "1,5% Cultural", y lo ha hecho realidad. Es curioso que precisamente el PSOE intente colgarse medallas de esta realidad que ya podemos disfrutar los almerienses. Es curioso que se olviden de los 25 años que han pasado desde que la Junta de Andalucía declaró el Cable Inglés como BIC y no hizo nada por conservarlo. Es curioso que ahora se apunten al carro de este nuevo reclamo turístico que ofrece unas vistas espectaculares de la ciudad y el mar. Pero bueno, no seamos malos. Reconozcamos el mérito del PSOE en este asunto. Gracias a ellos, hemos podido ver cómo se oxidaba y se caía a pedazos una joya arquitectónica única en Europa. Gracias a ellos, hemos podido comprobar cómo se incumplían sistemáticamente las promesas electorales. Gracias a ellos, hemos podido sentir la vergüenza de tener un patrimonio abandonado y desaprovechado. Así que sí, gracias PSOE. Gracias por no hacer nada por el Cable Inglés. Gracias por dejar que otros lo hicieran por vosotros. Y sobre todo, gracias por hacernos reír con vuestro sarcasmo involuntario. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 864 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)