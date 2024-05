Provincia Terminan las actividades culturales del octavo Festival de Poesía Visual de Berja lunes 29 de abril de 2024 , 17:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las actividades comenzaron el viernes con la presentación de Expoesía Excaparates ‘Ironías’ de Raimon Blu El viernes se presentó en el Molino la Expoesía Escaparates ‘Ironías’ de Raimon Blu con una ruta a través de los comercios participantes que finalizó a las puertas de la que fue casa de Pepe El Tribujena con una performance de homenaje. Allí Meli L. Estévez representó el papel que Pepe, antes de fallecer, estaba preparando para interpretar a Carmen Díez de Rivera, política y eurodiputada española. El sábado a mediodía, el poeta-visual Gustavo Vega inauguró en la Casa de la Cultura la nueva sala del Centro de Poesía Visual de Berja. Posteriormente, se presentó la exposición ‘Poesía por un tubo’ contra la guerra. Por la tarde, en la gala de clausura, se entregaron los premios de poesía a Lola López Martín y Raimon Blu. Le siguió la Acción Memento de bocarifle y después la proyección de cortometrajes como homenaje a Perra Martínez: ‘La Querencia’ de Daniel Díaz Caballero; ‘Wournos’, de Bruno Bellas Mored y ‘Martes Santo’ de Triste Zara. Puso punto y final al Festpoviber un concierto de Stahlfabrik, musicando a Val del Omar. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

