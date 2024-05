Capital Nueva norma para que el cableado tenga el mínimo impacto visual lunes 29 de abril de 2024 , 14:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La nueva norma, aprobada en Junta de Gobierno Local, viene a establecer las determinaciones que garanticen una adecuada integración urbana de estas instalaciones con el menor impacto espacial y visual La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha dado luz verde al proyecto de la nueva Ordenanza que regulará la integración de las instalaciones de cableado y los elementos eléctricos y de telecomunicaciones en la urbe almeriense. Este es el primer paso hacia la regulación de dichos elementos, y el próximo será presentar el texto ante el Pleno de la Corporación para su discusión y posible aprobación. La portavoz municipal, Sacra Sánchez, ha informado que la Ordenanza surge de las contribuciones de un grupo de trabajo específico, compuesto por miembros de los grupos políticos de la Corporación y técnicos municipales, que se encargaron de su desarrollo. Sánchez también ha señalado que, siguiendo el procedimiento habitual, se realizó una consulta pública previa a la redacción del borrador de la Ordenanza. Durante esta etapa, se invitó a ciudadanos y organizaciones relevantes a expresar su opinión a través del sitio web del Ayuntamiento. Las propuestas y sugerencias recibidas, incluyendo las de Podemos Almería y la Asociación Española para la Digitalización, se consideraron en la elaboración del proyecto de la Ordenanza. El propósito de esta Ordenanza es asegurar la integración arquitectónica, urbana y paisajística de las instalaciones de cableado eléctrico y telecomunicaciones, así como establecer las condiciones urbanísticas y ambientales para su localización, instalación y operación dentro de la jurisdicción municipal. Se busca que su implementación en el subsuelo, suelo y espacio aéreo de vías públicas y propiedades privadas sea compatible con su uso común y genere el mínimo impacto visual y espacial. El alcance de aplicación abarca todas las instalaciones de cableado eléctrico y telecomunicaciones, tanto las nuevas como las ya existentes en el municipio. Se trata de una Ordenanza que "busca evitar un impacto en el paisaje arquitectónico urbano, preservando los valores compositivos y estéticos de los edificios, conjuntos, entornos y paisajes donde se ubican", según explicó la portavoz municipal. También recordó la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, que es la ley estatal fundamental que regula el despliegue de estas instalaciones. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.