Sucesos Ampliar Nueva tragedia en Alborán tras el rescate de tres personas inmigrantes domingo 15 de mayo de 2022 , 14:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El subdelegado lamenta el "drama humano" de víctimas en el mar tras la embarcación rescatada con tres personas El subdelegado en funciones y secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Juan Ramón Fernández, ha lamentado "el drama humano" que supone la pérdida de personas en el mar, tras el rescate de una embarcación con tres personas a bordo en el mar de Alborán, y del que se investiga si viajaban más ocupantes. "De constatarse finalmente la pérdida de nuevas vidas en el mar, hoy nos encontramos de nuevo ante otro drama humano que lamento profundamente", ha dicho Fernández este domingo, jornada en la que la Policía Nacional continúa recabando testimonios de los ocupantes y demás pruebas que permitan conocer el número de integrantes que viajaban. La embarcación fue hallada en el mar de Alborán en la noche del sábado con tres personas a bordo y fue tirada a puerto por una patrullera española. Los rescatados fueron trasladados posteriormente al Hospital Torrecárdenas de la capital almeriense con diversas lesiones, donde uno de ellos continúa hospitalizado con quemaduras graves. Los rescatados han declarado que viajaban con más personas y en la embarcación se han encontrado objetos personales de otros individuos, por lo que la Policía está investigando el número de ocupantes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

