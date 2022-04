Capital Ocio en el centro con las Cruces de Mayo, el Western y el Rastro de Antigüedades sábado 30 de abril de 2022 , 17:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La tradición y los eventos temáticos atraen al público a las calles de la capital Las actividades previstas para el puente de mayo han alcanzado el ecuador con un éxito rotundo de participación. El centro de Almería se ha llenado de ocio con las Cruces de Mayo, la Feria Western y el Rastro de Antigüedades, Pintura y Artesanía, dentro del Plan de Dinamización Turística y Comercial puesto en marcha por el Ayuntamiento. El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, junto a la concejala de Urbanismo, Ana Martínez, y la concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, ha visitado este sábado los casi 200 puestos que se han instalado en el Parque Nicolás Salmerón para participar en el Rastro de Antigüedades. Un mercado de oportunidades en una zona emblemática de la capital que ya se ha convertido en una cita ineludible cada último sábado de mes. Las Cruces de Mayo también han registrado una gran respuesta en el Mirador de la Rambla Federico García Lorca con los ambigús de seis hermandades a pleno rendimiento. Cabe recordar que los participantes del Concurso de Cruces y Mayas, distribuidos por toda la ciudad, serán calificados por el jurado hasta el 7 de mayo, fecha en la que finalizará el evento. Por último, la Feria Western ha transformado la Plaza Vieja con decenas de puestos temáticos, atracciones para los más pequeños, talleres y una amplia variedad de espectáculos con una gran participación por parte de las familias durante todo el fin de semana. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

