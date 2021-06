Deportes Olímpico de Las Palmas gana el Campeonato de España Juvenil Femenino de Voleibol celebrado en Almería miércoles 30 de junio de 2021 , 19:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, el delegado provincial de Voleibol, Juan Docio, y el delegado Federativo, Antonio Gutiérrez, entregan los trofeos



Un éxito en el plano deportivo y de organización. Más de 500 jugadoras, 32 equipos, dos instalaciones deportivas (Palacio de los Juegos Mediterráneos y Pabellón de El Toyo), han celebrado un magnífico Campeonato de España Juvenil Femenino, que ha tenido como ganador a Olímpico de Las Palmas, el cual ha ganado en la final 3-0 a Arenas MB Lugo, mientras que la medalla de bronce es para Alcobendas. La mejor jugadora ha sido Ariadna Priante.



La buena organización por parte del club Cajamar Mintonette Almería, cuyas jugadoras han adquirido una gran experiencia en esta participación en el Campeonato de España, y el Patronato Municipal de Deportes, ha sido reconocida por todos los equipos, así como la ciudad como espacio para los eventos deportivos.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, el delegado provincial de la Federación Andaluza de Voleibol, Juan Docio, y el delegado federativo de la Federación Española, Antonio Gutiérrez, han entregado las medallas a los ganadores, como siempre, con las máximas medidas de seguridad higiénico-sanitarias.



El concejal afirma que “el campeonato ha sido un éxito y confío, de verdad, que sea el principio de la vuelta de competiciones andaluzas y nacionales a nuestra ciudad”. Desde el Ayuntamiento se está haciendo un esfuerzo para equipar a la ciudad con instalaciones deportivas modernas, “para que nuestra cantera practique el deporte en las mejores condiciones y tenga los recursos para llegar a la élite. Junto a ellos, queremos aumentar el número de eventos deportivos, porque además de instalaciones, contamos con una amplia red de hoteles, cultura, gastronomía y todo lo que apetece para disfrutar del deporte y el destino. Los más de 500 deportistas, técnicos y dirigentes, más sus familias, han contribuido a generar negocio para hoteles, restaurantes y comercios”.



La competición se ha celebrado desde el pasado sábado, 26 de junio, y hasta el miércoles, 30 de junio, en el Palacio de los Juegos Mediterráneos y en el Pabellón de El Toyo, con la participación de los 32 mejores equipos de España, cuyas jugadoras han desplegado un voleibol espectacular, con partidos emocionantes y llenos de calidad técnica y talento. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.