Olona hace campaña en Almería con temas que no son comeptencia autonómica

domingo 29 de mayo de 2022 , 21:19h

Este domingo ha sido Almería el escenario del acto en el que han participado Santiago Abascal y Macarena Olona. La candidata de VOX a la presidencia de la Junta de Andalucía ha centrado su discurso en el problema de “la inmigración ilegal y descontrolada” que tiene a esta provincia española como el centro de su destino. “Aquí han entrado 15.000 inmigrantes en los últimos meses y un 35 % de los delitos que se cometen son por ellos, y los números no son fascistas, son la realidad”.

En este sentido, Olona ha sido clara a la hora de prometer que “como presidenta de Andalucía quiero cuidar de nuestros barrios, andar con una seguridad que hoy no tenemos”, ya que ”los expertos policiales nos dicen que lo que ayer sufrieron muchos progres que nos llaman racistas es a lo que nos lleva el efecto llamada de inmigración ilegal descontrolada”. De hecho, la candidata de VOX puso como ejemplo que “lo que se vive hoy en Francia es lo que será España dentro de unos años”, ya que “las fuerzas policiales nos advierten del riesgo de las bandas latinas que campan a sus anchas” pero insisten en que «eso será una broma cuando convivan con las bandas africanas por la misma porción del pastel”.

La diputada de VOX por Granada recordó que “ayer vimos imágenes dramáticas en Francia de africanos que en masa cometieron oleadas de robos con violencia a los aficionados que habían acudido a disfrutar de la final de la Champions”, añadiendo que «ayer muchos progres sufrieron en sus carnes lo que en España llevan sufriendo varios años los barrios más humildes. La consecuencia del multicultularismo, y eso no es racismo, no es cuestión de raza ni nacionalidad, sino de cultura. Y hay culturas que son incompatibles con los derechos y libertades que tenemos en España”.

Siguiendo con esta línea, Olona denunció que “hoy se protege a los delincuentes” y que “VOX no es racista ni extremo sino que hace un diagnóstico adecuado de lo que sucede en España y no como hacen el resto de partidos que obvian determinadas circunstancias”. Por ello, para la candidata andaluza “fue tremendo escuchar al candidato del PP decir que la inseguridad de los barrios andaluces directamente relacionada con la inmigración ilegal descontrolada, no es una preocupación real de los andaluces, porque se vive muy bien en los palacios”. Para terminar su intervención, anunció a los asistentes lo siguiente: «Os queremos libres y seguros, y a los extranjeros si son delincuentes a su país de vuelta y si el delincuente es español hay que aplicar penas mucho más graves para los crímenes execrables, que debería ser la cadena perpetua».

Santiago Abascal avisa al PP: “Si necesitan los votos de VOX, será para gobernar con Olona o para que decida las políticas de la Junta”

“Aquí queda dicho con claridad”. Así, el presidente de VOX, Santiago Abascal, ha advertido al PP en voz alta, desde Almería, de que los votos de la formación “no van a ser gratis”: “Si no cuentan con vuestras ideas, nuestras convicciones y el programa que traemos a Andalucía, en cada votación tendrán un no detrás de otro.

Abascal ha recordado las “líneas rojas” del PP hacia la formación que preside, y ha avanzado que “nosotros también tenemos líneas rojas”. Si bien, el presidente ha aclarado que “venimos a Andalucía a ganar”. Y ha pedido la misma claridad a los populares: “Si VOX tiene más votos, queremos saber desde ya si apoyará al PSOE o a nosotros”.

No obstante, el presidente ha advertido de que “VOX no está para sentarse en un sillón, como hicieron ellos en 2018 cuando llegaron a San Telmo y cambiaron unos traseros por otros porque los sillones eran los mismos”.

En definitiva, el presidente ha pedido “un apoyo más importante, haced a Macarena Olona presidenta de la Junta” porque “no es suficiente con tener unos escaños”. “No es suficiente llegar a un acuerdo escrito porque no lo cumplen”, ha explicado.

El presidente Nacional de VOX se ha mostrado muy agradecido con los almerienses, quienes “han sido los adelantados de VOX”, porque ha sido la provincia donde la formación ha tenido “los mejores resultados”. Y ha explicado esos votos porque “hemos levantado una bandera” que consiste en denunciar los problemas de la provincia.

En este sentido, se ha referido a los problemas de inmigración ilegal “que llega a estas costas” y, además de la inseguridad que genera, “veis cómo les llegan las ayudas que vuestros hijos no tienen”. También se ha referido a la criminalización que sufren los hombres del campo, quienes, además, tienen que competir con productos que llegan de terceros países, donde no se respetan derechos laborales ni leyes fitosanitarias.