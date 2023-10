Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Once carrozas y cuatro espectáculos teatrales en la Cabalgata de Reyes en la capital viernes 27 de octubre de 2023 , 17:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento promocionará a través de turoperadores internacionales sus instalaciones municipales de Alborán golf y Almería como destino de golf El Ayuntamiento de Almería sigue trabajando, a través de sus diferentes áreas, en la planificación y preparativos de la programación cultural y de ocio de las Fiestas de Navidad 2023/2024. En este marco, hoy la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del contrato de suministro, en régimen de arrendamiento, de once carrozas para la Cabalgata de Reyes que se celebrará el próximo 5 de enero recorriendo el centro de la capital. Este contrato tiene un presupuesto base de licitación de 106.480 euros. Parte fundamental de esta Cabalgata de Reyes serán como cada año, sin duda, los espectáculos que la van a acompañar, cuestión también que ha sido abordada en el seno de la Junta de Gobierno Local, como así ha informado la portavoz del Equipo de Gobierno, Ana Martínez Labella, al término de la misma y en rueda de prensa. Junta de Gobierno en la que se ha aprobado la contratación privada de los servicios de producción, organización y realización “de cuatro espectáculos de teatro en la calle que acompañarán la celebración de esta Cabalgata. El presupuesto base de licitación de este contrato es de 94.331,60 euros”, ha anunciado Martínez Labella. Almería, destino turístico de golf La portavoz municipal ha informado, asimismo, de la contratación, también aprobada esta mañana por la Junta de Gobierno Local, de los servicios de una agencia de intermediación turística para la promoción de la ciudad como destino turístico de golf, con un presupuesto base de licitación de 50.000 euros. Una actuación está más enmarcada dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía de la ciudad de Almería que, como ha recordado Martínez Labella, tiene entre sus objetivos y finalidades “la promoción y el fomento del turismo en la ciudad de Almería y con ello también el deporte del golf”. “El objetivo de este contrato es seguir promocionando nuestro campo de Alborán Golf, en el Toyo, en este caso a través de una empresa, una agencia, de intermediación turística especializada en la gestión y organización de un viaje de familiarización (Fam Trip) con turoperadores internacionales, para poner en valor Almería como destino de golf, una ciudad que dispone de las características idóneas para la práctica de este deporte”, ha explicado. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

El Torneo de Interalmería TV llega este domingo al campo de Alborán Golf