‘Ópera Prima’ de FICAL contará con doce largometrajes a concurso

miércoles 19 de octubre de 2022 , 13:33h

noticiasdealmeria.com El Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL, que este año cumple su edición número XXI del 18 al 27 de noviembre, contará en su sección estrella de largometrajes ‘Ópera Prima’ con doce películas entre las que se encuentran los debuts tras la cámara más valorados del cine español de este año.

Esta mañana, en la Diputación de Almería, la diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales, acompañada por el director de FICAL, Enrique Iznaola han dado a conocer los títulos que configuran la Ópera Prima’ del XXI FICAL.

La diputada de Cultura y Cine ha destacado que este año se han inscrito 101 largometrajes, 16 más que en 2021, 39 documentales, 61 de ficción y una de animación. “Finalmente se han seleccionado doce trabajos. Representan propuestas que van desde el cine más comercial a una mirada más de autor y con una notable presencia de mujeres productoras. Estas doce obras son películas muy valoradas en 2022”, ha apuntado.

Las doce películas que competirán en la sección Ópera Prima’ de FICAL son: ‘Cámera café. La película’, ‘100 días con la tata’, ‘Cerdita’, ‘Cinco lobitos’, ‘El universo de Oliver’, ‘En los márgenes’, ‘Stoyan’, ‘Suro’, ‘La casa entre los cactus’, ‘El agua’, ‘Julia’ y ‘La jefa’.

Asimismo, Almudena Morales ha incidido en el papel “talismán” de FICAL como antesala de los Goya ya que, como ha señalado, “en la última edición de estos premios las cuatro películas candidatas a Dirección Novel habían participado en nuestro festival. Además, la mayoría de las películas ganadoras en Almería lograron posteriormente la estatuilla como ‘A cambio de nada’, ‘Tarde para la ira’, ‘Verano 1993’, ‘Carmen y Lola’, ‘Las niñas’ y el año pasado, ‘Libertad’”.

Por su parte, el director de FICAL ha explicado que el Festival de Cine “ha crecido y sigue creciendo” cualitativa y cuantitativamente y ha recordado que cuando arrancó esta sección lo hizo solo con cuatro largos. En este sentido, ha recordado que el año pasado fue la primera vez que se alcanzó el número de doce largometrajes, cifra que se mantiene esta edición.

Asimismo, Iznaola ha reconocido que “ha sido muy difícil hacer la selección porque había más películas que se merecían estar en consideración para que el público las viera. Nuestro festival se celebra en unas fechas estratégicas cuando empiezan a sucederse los premios de cine en España, como los Forqué o los Goya, o los Premios Carmen del Cine Andaluz que se celebran en Almería en febrero. Almería es una buena oportunidad para promocionar las películas y las productoras lo saben”.

También se ha anunciado el jurado que tendrá la difícil tarea de establecer los premios de ‘Ópera Prima’ de FICAL que está compuesto por la productora Valerie Delpierre, los intérpretes Fernando Tejero, Toni Acosta y Ana Álvarez, los directores David Martín de los Santos y Marcel Barrena, y la escritora Espido Freire.

‘Almería, tierra de cortometrajes

Anoche comenzó una de las secciones previas al inicio oficial de FICAL, se trata del ciclo ‘Almería, tierra de cortometrajes’, donde se exhiben los cortos almerienses que no fueron seleccionados en la pasada edición del certamen ‘Almería en corto’. Consta de dos sesiones que se llevan a cabo en la sala del Museo de Almería, sede de la Filmoteca de Andalucía. La siguiente será el 8 de noviembre a las 19 horas en la misma sala.

A la sesión asistió la diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz; el delegado de Cultura de la Junta, José Vélez; el director de FICAL, Enrique Iznaola y una representación de los cineastas almerienses que presentaron sus trabajos: ‘La inmortalidad de las letras’ (Nei Loya), ‘Una noche de cine’, ‘Casa con invernadero’, ‘Collage’ y ‘Al ralentí’ (Ángel Rodríguez), ‘Campos secretos’ (Peter Beale), ‘La abuela’ (Mª Carmen Panadero), ‘(Ir)real’ (M.J. Fuentes), y ‘La visita’ (Juanjo Moya).

Películas a concurso ‘Ópera Prima’ en FICAL 2022

CAMERA CAFÉ. LA PELÍCULA

90’ / COLOR / FICCIÓN / 2022 / ESPAÑA

Regresamos a la oficina para redescubrir a los personajes de la mítica serie más allá de la máquina del café. Quesada, Julián, Marimar, Cañizares, Victoria y compañía se enfrentarán a una crisis que está a punto de hundir la empresa y, lo que es peor, deberá salvarla su nuevo director, que es nada más y nada menos que el rey del escaqueo, Quesada. ¡VUELVE CAMERA CAFÉ!

DIRECCIÓN Ernesto Sevilla

GUIÓN Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, Miguel Esteban

PRODUCCIÓN Arturo Valls, Felix Tusell, Carmela Martínez Oliart, Jorge Pezzi, José Miguel Contreras, Café para muy cafeteros AIE, Estela PC, Estela Films, Polvora Films, LACO Productora, Planar Gestao de Equipamientos Cinematográficos

FOTOGRAFÍA Enrique Silguero

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Bárbara Gil, Miguel Junquera

MONTAJE Mapa Pastor

SONIDO Arman Ciudad, Miguel Calvo “Maiki”, Nicolás de Poulpiquet

MÚSICA Filipe Melo

INTERPRETES Arturo Valls, Carlos Chamarro, Ana Millán, Ingrid García Jonsson, Joaquín Reyes, Esperanza Pedreño, Javier Botet, Esperanza Elipe

100 DÍAS CON LA TATA

82´ / COLOR / DOCUMENTAL / 2021 / ESPAÑA

Desde hace más de 30 años Miguel Ángel y la “Tata” se cuidan mutuamente y nunca se han separado. Tras varias complicaciones de salud de la Tata, Miguel Ángel se da cuenta de que su historia de amor se puede acabar y decide llevar a cabo todas las cosas que tiene pendientes de hacer junto a ella.

DIRECCIÓN Miguel Angel Muñoz

GUIÓN Jorge Laplace, Miguel Angel Muñoz

PRODUCCIÓN David Casas Riesco, Paciencia Films

FOTOGRAFÍA José David Montero

MONTAJE Mercedes Cantero, Darío García García

SONIDO Carlo Schemukler, Julio Cesar Martín, David Cuerpo, Daniel Molina

MÚSICA Sergio Jimenez Lacima

INTERPRETES Luisa Cantero, Miguel Ángel Muñoz

CERDITA

100´ / COLOR / FICCIÓN / 2021 / ESPAÑA

Para Sara el verano significa tener que soportar las continuas burlas de las otras chicas. Pero todo terminará cuando un desconocido llegue al pueblo y secuestre a sus acosadoras. Sara sabe más de lo que dice y tendrá que decidir entre hablar y salvar a las chicas o no decir nada para proteger al extraño hombre que la ha salvado.

DIRECCIÓN Carlota Pereda

PRODUCCIÓN Merry Colomer, Morena Films

FOTOGRAFÍA Rita Noriega

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Óscar Sempere

MONTAJE David Pelegrin

SONIDO Nicolás Mas, Nacho Arenas, Nicolás de Poulpiquet

MÚSICA Olivier Arson

INTÉRPRETES Laura Galán, Richard Holmes, Carmen Machi, Irene Ferreiro, Camille Aguilar, Pilar Castro, Claudia Salas

CINCO LOBITOS

104´ / COLOR / FICCIÓN / 2021 / ESPAÑA

Amaia acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, ubicada en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.

DIRECCIÓN Alauda Ruiz de Azúa

GUIÓN Alauda Ruiz de Azúa

PRODUCCIÓN Manu Calvo, Nahikari Ipiña, Marisa Fernández Armenteros, Encanta Films, Sayaka Producciones, BuenaPinta Media

FOTOGRAFÍA Jon D. Dominguez

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Mónica Ausin

MONTAJE Andrés Gil

SONIDO Asier González, Eva de la Fuente, Roberto Fernández

MÚSICA Aránzazu Calleja

INTERPRETES Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea, Mikel Bustamante

EL UNIVERSO DE OLIVER

113´ / COLOR / FICCIÓN / 2021 / ESPAÑA

Año 1985. Óliver, un niño con una imaginación desbordante, se muda con su familia al rincón más al sur de Europa, justo cuando está a punto de pasar el Cometa Halle

DIRECCIÓN Alexis Morante

GUIÓN Alexis Morante, Raúl Santos, Miguel Ángel González, Keith Miller

PRODUCCIÓN Pecado Films, La Claqueta PC, Tandem Films, Sinehan Capital AIE

FOTOGRAFÍA Carlos García de Dios

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Mónica Ausín Seoane

MONTAJE José M.G. Moyano

SONIDO Directo: Diana Sagrista, Montaje: Vicente Villaescusa, Mezclas: Valeria Arcieri

MÚSICA Julio de la Rosa

INTERPRETES Rubén Fulgencio, Salva Reina, María León, Pedro Casablanc, Luna Berroa, Roberto Campillo, Sergio Ramos, Antonio López, Elsa Belo, Iván Renedo, Lorca Gutiérrez Prada, Yeray Heredia Riscart

EN LOS MÁRGENES

103´ / COLOR / FICCIÓN / 2022 / ESPAÑA

En los Márgenes es una película sobre la familia, el amor y la solidaridad. La cuenta atrás de tres personajes con tres historias entrelazadas que tratan de mantenerse a flote y sobrevivir a 24 horas claves que pueden cambiar para siempre el curso de sus vidas. El film explora el efecto que una situación de estrés económico tiene sobre las relaciones personales y cómo el afecto y la solidaridad pueden ser un motor para salir adelante. Un emocionante viaje a contrarreloj en los márgenes de una gran ciudad.

DIRECCIÓN Juan Diego Botto

PRODUCCIÓN Penélope Cruz, Álvaro Longoria, On The Fringe AIE

FOTOGRAFÍA Arnau Valls

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Clara Notari

MONTAJE Mapa Pastor

SONIDO Tamara Arévalo

MÚSICA Eduardo Cruz

INTERPRETES Penélope Cruz, Luis Tosar, Adelfa Calvo, Cristian Checa, Aixa Villagrán, Font García, Nur Levi

STOYAN

106´ / COLOR / FICCIÓN / 2021 / ESPAÑA

Maika es una madre que sufre el inesperado secuestro de su hijo Stoyan. Se lo ha llevado un hombre aterrador y milenario al Bardo… Al Más Allá. Israel es un detective que investiga un asesinato Ambas historias están unidas en una atmósfera fantástica.

DIRECCIÓN Roberto Ruiz Céspedes

GUIÓN Roberto Ruiz Céspedes

PRODUCCIÓN Miguel Ángel Poveda Criado, Carlos Mestanza, Susana Hornos, Stoyan AIE La Película, Gold Tower Produciones, American Road Films, Hache Producciones

FOTOGRAFÍA Kenneth Oribe

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Axel Nicolet

MONTAJE Paul Mateos

MÚSICA Pepe Herreros

INTERPRETES Tristán Ulloa, Marta Miláns, Nicolás Coronado, Natalia Rodríguez, Susana Hornos, Carlos Mestanza, Cloe Padalev

SURO

116´ / COLOR / FICCIÓN / 2022 / ESPAÑA

Helena e Iván se proponen construir una nueva vida en los bosques de alcornoques, pero sus diferentes puntos de vista sobre cómo vivir en la tierra emergen, desafiando su futuro como pareja.

DIRECCIÓN Mikel Gurrea

GUION Mikel Gurrea, Francisco Kosterlitz

PRODUCCIÓN Tono Folguera, Laura Rubirola, Clàudia Maluenda, Xabier Berzosa, Lastor Media, Malmo Pictures, Irusoin

FOTOGRAFÍA Julián Elizalde

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Isona Rigau

MONTAJE Ariadna Ribas

SONIDO Leo Dolgan

MÚSICA Frederic Schindler

INTERPRETES Vicky Luengo, Pol López, Ilyass El Ouahdani

LA CASA ENTRE LOS CACTUS

88´ / COLOR / FICCIÓN / 2021 / ESPAÑA

Thriller emocional lleno de suspense en el que la idílica convivencia de una familia perfecta se verá dinamitada con la aparición de un extraño que no es quien dice ser.

DIRECCIÓN Carlota González-Adrio Cardoner

GUION Paul Pel

PRODUCCIÓN Jesús Ulled Nadal, Elvira Morales Sales, Cristóbal García, DZ Largometrajes y Audiovisuales AIE, CINE365 Films PC, La Terraza Films, Ikiru Films, Virtual Contenidos

FOTOGRAFÍA Kiko de la Rica

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Soledad Seseña

MONTAJE Sofí Escudé (AMMAC)

SONIDO Tamara Arévalo

MÚSICA Zeltia Montes

INTERPRETES Ariadna Gil, Daniel Grao, Ricardo Gómez, Zoe Arnao, Aina Picarolo, Anna Ruiz, Carla Ruiz, Judith Fernández, Marga Arnau.

EL AGUA

104´ / COLOR / FICCIÓN / 2022 / ESPAÑA

Es verano en un pequeño pueblo del sureste de España. Una tormenta amenaza con volver a desbordar el río que lo atraviesa. Una vieja creencia popular afirma que algunas mujeres están predestinadas a desaparecer con cada nueva inundación porque tienen “el agua adentro”.

Ana vive con su madre y con su abuela en una casa a la que el resto del pueblo mira con suspicacia. En medio de la atmósfera eléctrica que precede a la lluvia, Ana conoce a José a la vez que lucha por aventar a los fantasmas.

DIRECCIÓN Elena López Riera

GUIÓN Elena López Riera, Philippe Azoury

PRODUCCIÓN Eugenia Mumenthaler, David Epiney, Pepe Andreu, Rafa Molés, Sylvie Pialat, Alejandro Arenas, SUICA Productions SL, Alina Films, Le Films du Worso

FOTOGRAFÍA Giussepe Truppi

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Miguel Ángel Rebollo

MONTAJE Raphaël Lefèvre

SONIDO Carlos Ibañez

MÚSICA Mandine Knoepfel

INTERPRETES Luna Pamies, Alberto Olmo, Bárbara Lennie, Nieve de Mediana.

JAULA

106´ / COLOR / FICCIÓN / 2022 / ESPAÑA

El destino brinda a Paula y su marido una última oportunidad de ser padres cuando acogen a una niña abandonada en misteriosas circunstancias. Pero la pequeña Clara vive sometida por la fantasía de un monstruo que la castigará si sale de un cuadrado de tiza pintado en el suelo.

Cuando desaparece sin dejar rastro, Paula sospecha que la tiza esconde una advertencia que cambiará sus vidas para siempre.

DIRECCIÓN Ignacio Tatay

GUION Isabel Peña, Ignacio Tatay

PRODUCCIÓN Alex de la Iglesia, Carolina Bang, Pokeepsie Films

FOTOGRAFÍA Oriol Barcelona

DIRECCIÓN ARTÍSTICA José Tirado

SONIDO Laura Díez Mora

MÚSICA Snorri Hallgr Imsson

INTERPRETES Elena Anaya, Pablo Molinero, Eva Tennear, Eva Llorach, Carlos Santos, Eloy Azorín, Mona Martínez

LA JEFA

110´ / COLOR / FICCIÓN / 2021 / ESPAÑA

Sofía, una joven ambiciosa que trabaja en una multinacional de moda se queda embarazada sin haberlo planeado. Sin familia en España y con dudas sobre el futuro de su maternidad, Sofía parece abocada a volver a su país y abandonar la prometedora carrera profesional por la que tanto ha luchado. Sin embargo, su jefa, una mujer hecha a sí misma a la que Sofía admira por encima de todo le hace una inusual proposición: Darle el hijo en adopción a ella y a cambio poder continuar con su promoción dentro de la empresa. Sofía acepta la oferta sin saber que no todo es como su jefa le ha contado….

DIRECCIÓN Fran Torres

GUION Laura Sarmiento Pallarés

PRODUCCIÓN Juan Moreno, Guillermo Sempere, Dany Boyero, Fran Torres.

FOTOGRAFÍA Ángel Iguácel

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Mónica Monedero

MONTAJE Fernando Guariniello

SONIDO Coque F. Lahera

INTÉRPRETES Aitana Sánchez-Gijón, Cumelén Sanz, Alex Pastrana, Vanessa Rasero, Pedro Casablanc, Rocío Setjo, María Fernández, Lucía Quinteiro, Daniel Prim.