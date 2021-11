Pablo Berger imparte un taller de guión a los seis equipos del ‘Maratón 48x3’ de FICAL

lunes 01 de noviembre de 2021 , 12:44h

El director de ‘Blancanieves’ ha reescrito con los jóvenes que participan el certamen sus guiones para llevar a cabo el próximo fin de semana la grabación de un cortometraje





El cineasta Pablo Berger participa este año como tutor en el ‘Maratón 48x3’, certamen del Festival de Cine de Almería, donde ayudará y guiará a los seis grupos seleccionados en este concurso. El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, acompañado de Enrique Iznaola, director del Festival de Cine de Almería, han arropado a Berger en el inicio del taller de guión en el Centro Civitas de la capital.



Manuel Guzmán ha agradecido a Pablo Berger su participación en el certamen como tutor y ha señalado que “es un día muy importante para FICAL, puesto que contamos con los mejores para aprender, como es el caso de Pablo Berger. Para nosotros es muy importante la formación en materia audiovisual para que cada vez tengamos más profesionales de la industria en Almería”. Guzmán ha vuelto a recordar que “este año vamos a hacer el mejor Festival de cine de la historia”.



Por su parte, Enrique Iznaola se ha mostrado satisfecho de poder llevar a cabo una actividad en el Maratón 48x3 con la presencia de un tutor, que es un docente de los mejores que hay en España como es Pablo Berger. “Es un privilegio tenerlo entre nosotros”. Iznaola ha vuelto a reiterar a los seis grupos participantes en el certamen que “no os lo toméis como una competición, sino se trata de vivir una experiencia única e irrepetible. No se trata de competir sino de colaborar”.



Pablo Berger ha señalado que “con este taller vengo a ayudar y de alguna manera lo que creo que podemos hacer es reescribir unos guiones que están muy bien pero que vamos a sacarle brillo”. Berger ha elogiado el gran trabajado de la Diputación de Almería en torno al Festival de Cine y también ha agradecido la labor de Enrique Iznaola, “una de las personas que más trabaja por el cine en España”.



En la edición de este año se ha buscado fomentar el trabajo en equipo, para lo que Berger ha trabajado con los concursantes en grupo, leyendo y ayudando a construir los guiones de los demás para generar sinergias que ayuden a mejorar el proyecto. Esta técnica que Pablo Berger ha utilizado en las últimas décadas ha demostrado probados resultados, consiguiendo enriquecer los guiones con las aportaciones de todos los integrantes.



En la primera parte del taller se han dado los fundamentos básicos para construir un buen guión y posteriormente por la tarde del sábado y la mañana del domingo servían para leer y corregir los proyectos. Finalmente, en la tarde del domingo cada grupo tuvo tutorías personalizadas.



Recordar que la primera fase del concurso, la escritura del guión, se llevó a cabo el pasado fin de semana con la temática centrada en las series de televisión, en este caso, en la serie ‘Vis a vis’. Este fin de semana se realiza un taller de guión con Pablo Berger. La segunda fase, la grabación, se realizará desde las 8 horas del 6 de noviembre de 2021 y las 8 horas del 8 de noviembre de 2021.



La tercera fase, la edición, se efectuará los días 13 y 14 de noviembre de 2021 en un estudio con equipos que podrán disponer de softwares de edición Final Cut Pro X, Adobe Premiere o DaVinci Resolve. Los cortometrajes que se realicen se proyectarán dentro del marco del Festival. Un jurado otorgará un premio de mil doscientos euros al mejor cortometraje realizado.





Pablo Berger

Pablo Berger comenzó su carrera como director con el multipremiado cortometraje de culto ‘Mamá’. Gracias a los numerosos premios que consiguió, obtiene una beca para estudiar un Master en la New York University. En esta prestigiosa escuela de cine dirigió ‘Truth and beaty’ por el que estuvo nominado a los Emmy.



Durante años fue profesor de dirección en New York Film Academy, centro para el que ha dirigido cursos en las universidades de Cambridge, Princeton, Yale, Sorbonne y La Fémis -Escuela Nacional de Cine de Francia. Su opera prima, ‘Torremolinos 73’ consiguió multitud de premios, nacionales e internacionales, entre los que destacan cuatro nominaciones a los Premios Goya (incluyendo Mejor guión original y mejor director novel).



Su segundo largometraje ‘Blancanieves’ se presentó en el Festival de San Sebastián dónde obtuvo el Premio Especial del Jurado. La cinta fue la gran ganadora de los Premios Goya 2013 al conseguir 10 estatuillas incluyendo la de Mejor Película y Guión Original.



En 2015, Pablo Berger es nombrado Caballero de las Artes y las letras por el gobierno francés. Su último film ‘Abracadabra’ se estrenó en el verano de 2017 y fue uno de los tres finalistas para representar a nuestro país en los Oscars. Pablo Berger fue nominado al Goya al Mejor Guión Original y la cinta tuvo otras 7 nominaciones en estos premios.