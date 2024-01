Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Pánfilos de pacotilla Antonio Felipe Rubio x afelipeafelipecom/7/7/15 Más artículos de este autor Por miércoles 24 de enero de 2024 , 11:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

Un reducido grupo de vecinos -quizá animados por concejales del PSOE- aparecieron el día de la Romería de la Virgen del Mar portando una pancarta que expresaba la protesta por la celebración del espectáculo DreamBeach (Greenpeace, Adriana dixit). Estas protestas siguen de carril el manual de catástrofes apriorísticas que pone de manifiesto el PSOE cuando quiere boicotear cualesquiera iniciativas que emprende el equipo de gobierno del Partido Popular. El vaticinio de de grandes trastornos, incomodidades, posibles desordenes y otras desgracias es el típico argumento para generar desazón, desconfianza y riesgo. Estos argumentos se avientan sin que medie estudio alguno, salvo la notable experiencia de estos arúspices que, hurgando y urdiendo con la visceralidad que les caracteriza, malograron la llegada de El Corte Inglés a La Salle por “la desertificación de plazas escolares en el centro y el caos de tráfico en el entorno”. Resultado: aburrieron a El Corte Inglés; el PSOE se salió con la suya y nos fastidiamos todos los almerienses. Y parece que pretenden idéntica avería con el desarrollo del DreamBeach. Con el mismo énfasis silvícola y piringuchifláutico, el PSOE lanza una aguerrida campaña de acongoje vecinal, y, no siendo suficiente la “alarma mediática”, eleva este armagedón al Parlamento de Andalucía. Sánchez Teruel será el encargado de interpretar un momento oráculo ante el Trípode de Delfos, anunciando la debacle, la hecatombe y el cataclismo. Estos devastadores argumentos los fundamentará en una constatación palmaria que, por supuesto evitará decir: los vecinos de Cuevas del Almanzora lamentan el traslado de este exitoso evento, que les supuso beneficios en todos los sentidos. Para Sánchez Teruel no es de recibo que los vecinos se enteren por la prensa de la celebración de este multitudinario festival de música electrónica. Además, aseguró que, una vez alarmados por la noticia que leyeron en los periódicos, los vecinos decidieron presentarse en el pleno del Ayuntamiento, aunque la alcaldesa fue incapaz de aclararles si se está tramitando un expediente relativo a los detalles de este importante evento de masas. No obstante,

Sánchez Teruel afeó que, sin el preceptivo expediente, la promotora está vendiendo entradas y anunciando artistas. Afortunadamente, el PSOE, siempre comprensivo y sensible con los intereses de los vecinos, creo que acaba de celebrar una multitudinaria asamblea con los vecinos de El Toyo para anunciarles la llegada de 350 inmigrantes ilegales que, procedentes de Canarias, se ubicarán en un hotel de El Toyo. El hotel no está cerca de las viviendas, está rodeado por las viviendas de la citada barriada, pero para este particular el PSOE no necesita lanzar vaticinios de incomodidad, turbación o desprecio a la opinión y participación vecinal. Lo que decide el gobierno “progresista de progreso” está bien hecho y no precisa de valoraciones contrarias a su justo proceder; aunque eso de la dispersión masiva no parece muy acorde a la Ley de Extranjería. Pero si no estás de acuerdo, pues xenófobo, racista, facha, ultraderecha y tal y tal. No obstante, es decepcionante que a los campeones del progresismo y pánfilos sin fronteras el Tribunal Supremo les condene por devolución en caliente de menores de edad con “vulneración de los derechos a la integridad física y moral de los menores devueltos a Marruecos”. Pues nada, no pasa nada. A seguir con la tabarra del festival “Greenpeace” de “Adriana ValGreen”. Antonio Felipe Rubio Periodista

Antonio Felipe Rubio
Periodista
Dirige La Tertulia en Interalmería TV