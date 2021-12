Opinión Pedro Sánchez no defrauda Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por domingo 19 de diciembre de 2021 , 12:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En plena sexta ola de la pandemia, resultado del puente de la Constitución, y con unas fiestas navideñas a la vuelta de la esquina que pueden acabar con cualquier atisbo de recuperación sanitaria y económica en mucho tiempo, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, anunciaba una comparecencia institucional, y volvió a no defraudar. Es decir, que hizo y dijo aquello que se esperaba que hiciera y dijera, justo cuando el precio de la electricidad estaba a 399,7 euros. Después de que el Tribunal Constitucional demoliera las únicas decisiones de Sánchez con motivo de la pandemia, que fueron las declaraciones de estado de alarma, después de que hasta su vicepresidenta Yolanda Díaz dejara en evidencia públicamente que en el Gobierno se tenía constancia de la gravedad de la pandemia que se avecinaba, pero aún así él y los suyos –y ella misma, por cierto- no solo no tomaron medidas sino que animaron a participar en manifestaciones, tras los permanentes ridículos del coordinador de emergencias sanitarias, Fernando Simón, tan incapaz de un predicción acertada como de un consejo oportuno, tras los escándalos aún no aclarados de la compra de material sanitario… después de todo eso y mucho más que no tengo ganas de recordar por ser tan doloroso como la manipulación estadística de los datos de fallecidos, pues no se podía esperar que el presidente dijera algo distinto. Para valorar el contenido de la comparecencia, prefiero recurrir al resumen de la periodista de TVE que presentó la transmisión, quien concretó que el Gobierno no iba a hacer nada ante la sexta ola, y que Sánchez convocaba a los presidentes autonómicos. El caso es que el presidente volvió a sacar pecho por la buena gestión de la vacunación, cuando ha sido responsabilidad única y directa de las Comunidades. Es por todo esto que cabe preguntarse por las razones de Sánchez para esta comparecencia institucional en domingo. Ha reconocido un problema, que es el incremento de contagios, pero como toda solución ofrece que sean otros quienes lo solucionen. ¿Y para eso necesitaba diez minutos de televisión en directo? ¿Sería tal vez, que quería comparecer desde Cataluña? Sinceramente, no lo sé, no puedo ni aventurarlo… me parece absurdo desde el punto de vista comunicativo, pero oiga… que tiene muchos y bien pagados asesores, y éstos le habrán dicho “venga majete, que con la luz de tu presencia se les olvidará a todos que la electricidad está a 400 euros, que los agricultores están cabreados, y los pescadores, y los peluqueros, y los ganaderos, los transportistas, las policías, los loteros… que tienes un consejo de ministros que es una jaula de grillos, que a la mitad no los conoce nadie y algunos de los que son conocidos es gracias a su ridículo, que nadie te hace caso en Europa, que no aguantas con los pantalones puestos si vascos o catalanes de hacen un guiño, ánimo, que tu sonrisa lo vale” Y la sonrisa de Sánchez nunca defrauda. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 762 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)