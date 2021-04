Pescadería recupera su Casa del Mar

viernes 23 de abril de 2021 , 20:49h

Hace doce años, la Junta de Andalucía, gobernada por el Psoe, cerraba “temporalmente” el centro de salud de la 'Casa del Mar' de Pescadería para acometer unas reformas. Y así estuvo, con las persianas echadas y abandonado, durante siete años hasta que la presión de los vecinos, cansados de largas y mentiras y con manifestaciones y huelgas de hambre incluidas, obligó a los socialistas a iniciar el proceso de recuperación de una infraestructura sanitaria muy necesaria para el barrio.



Pero dada la eficacia socialista, el proyecto elaborado presentaba deficiencias y, una vez iniciada la rehabilitación, tuvo que paralizarse porque los pilares no aguantaban la estructura proyectada. Y vuelta a empezar para incredulidad de vecinos y de sus representantes municipales, como los alcaldes Luis Rogelio Rodríguez y Ramón Fernández-Pacheco, que desde el primer momento se mostraron al lado de una reivindicación necesaria y justa.



Cinco años después, y ya con un gobierno diferente en la Junta, presidido por el popular Juanma Moreno, se inauguraban ayer, aunque ya vienen funcionando desde hace varios días, unas modernas instalaciones que para los vecinos son mucho más que un centro de salud. Para Pescadería-La Chanca, la Casa del Mar es un referente, un símbolo al que no estaban dispuestos a renunciar. Así lo entendió desde el principio el Gobierno del Cambio en la Junta, que priorizó la terminación de edificio para devolvérselo a los vecinos del barrio.



El mismo Gobierno que ha equipado y abierto también el Hospital Materno Infantil, otra asignatura pendiente del Psoe que acumulaba años y años de retrasos injustificados y que ya es una magnífica realidad gracias al interés de una Junta, ahora sí, ocupada y preocupada en gestionar los intereses de los almerienses y andaluces y no los de amiguetes, como sucedía no hace tanto.



En los tiempos actuales, con una pandemia que sigue causando estragos, la apertura de nuevos equipamientos sanitarios es una buenísima noticia para todos. Primero fue el Materno Infantil, ahora la Casa del Mar y me consta que el equipo de Juanma Moreno ya está manos a la obra para desatascar otra deuda pendiente con la ciudad: el centro de salud de Piedras Redondas, cuya primera piedra se puso en marzo de 2011. Pero, de nuevo, los socialistas se olvidaron de poner la segunda.