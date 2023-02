Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Piques que echaremos de menos

viernes 03 de febrero de 2023 , 18:00h

Si la encuesta de CENTRA acierta, los enfrentamientos cara a cara entre Miguel Cazorla y Ana Martínez Labella, tienen los plenos contados. Quedan marzo, abril, y algún extraordinario que seguro que se convocará, y nada más: Será una pena.

Si la encuesta acierta, Miguel Cazorla no será concejal a partir de mayo de este año, y Martínez Labella depende de la decisión de María del Mar Vázquez cuando haga su lista electoral, pero todo apunta a que su nombre estará ahí, y bien colocado, a no ser que ella misma desee no seguir en esta aventura que emprendió cuando dejó el periodismo por la política.

Conocerse tan bien, y durante tantos años, es lo que tiene, y si las circunstancias te ofrecen la posibilidad de soltar lo que piensas, y tienes capacidad para responder con cierto ingenio, pues el espectáculo está servido. Por eso les digo que será una pena no volverlos a ver en el cuadrilátero municipal.

Si Cazorla le recrimina a Martínez Labella que sonría burlonamente mientras le escucha o cuando contesta, ella le responde que "soy feliz" y que procura pasar el día con una sonrisa en la cara, que intenta no cabrearse, cosa que otros no pueden decir.

Pero la cosa no podía quedar ahí, así que él, emulando a la Pantoja, a partir de ese momento, si la veía "feliz" le soltaba "eso, dientes, dientes".



Mucho más jugoso fue cuando Cazorla expuso sus críticas al cambio del pavimento en un lugar determinado, e hizo alusión a la conversación telefónica que realizó a Martínez Labella al respecto, para quejarse por considerarlo un gasto innecesario. Ella, entonces, comentó que, puesto que él había revelado esa charla, podía referirse a que su desazón se concretó en la pregunta “¿Pero vas a cambiar la acera que puse yo?”. La concejal quiso retratar así al concejal.

En otro momento, Cazorla comentó sobre unos documentos municipales que había consultado en su casa, y Martínez Labella le cuestionó sobre si se llevaba a casa expedientes municipales, y él tuvo que reencauzarse, asegurando que se trataba de notas personales.

No faltó otro pequeño pique con el edil de Cultura, Diego Cruz, a cuenta de la calle al Profesor Galindo, porque Cazorla no solo se atribuyó la propuesta, sino el hecho de que finalmente se aprobara gracias a su insistencia en el tema. Cruz no tuvo más remedio que contestarle que parecía que había sido él quien redactara los informes correspondientes.

Con quién no hubo tiranteces fue con su antiguo compañero de partido, Rafa Burgos, el concejal de Ciudadanos, si bien resultaba curioso que ambos se atribuyeran algunas mociones del pasado, porque Cazorla lo había hecho de modo personal como portavoz del grupo, y el otro lo hacía como único miembro que quedaba de aquel grupo. Esta vez optaron por no entrar en enfrentamientos estériles.

En cualquier caso, desde que Cazorla volvió a ser concejal después de salir de la Corporación en la que entró con GIAL, cuando Martínez Labella "solo" (las comillas son más que relevantes en este caso) era la responsable de prensa del partido liderado por Juan Megino, y hacerlo bajo las siglas de Ciudadanos, y ella con el PP, sus rifirrafes han sido constantes, siempre con educación y con ingenio, con mucha memoria histórica, aunque también con algún olvido histórico.

No, no será lo mismo todo esto a partir de mayo.