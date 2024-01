Capital Ampliar Planean la transformación del Barrio Santo y la Muralla de San Cristobal viernes 19 de enero de 2024 , 17:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento licita la redacción de proyecto para el acondicionamiento del Barrio del Santo y entorno de la muralla de San Cristóbal. El objeto del contrato es la planificación del conjunto de actuaciones que permitan la mejora de la accesibilidad al entorno, así como la recuperación ambiental y paisajística de todo el ámbito más próximo a la muralla Hasta el próximo 20 de febrero el Ayuntamiento de Almería, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, mantiene abierto el plazo de presentación de ofertas para la redacción del proyecto de acondicionamiento del barrio del Santo y entorno de la muralla de San Cristóbal. El objeto de este contrato, con un importe total de 48.400 euros, IVA incluido, permitirá al Consistorio contar con el necesario documento de planificación para abordar la ordenación y regeneración completa de esta singular barriada, sumando así una nueva actuación al conjunto de iniciativas promovidas a nivel municipal en esta zona. Una actuación “necesaria” planteada desde el compromiso municipal de seguir actuando y dinamizando el Casco Histórico y, de forma particular, esta parte de la ciudad para su puesta en valor, como así ha significado la concejala de Urbanismo y Vivienda, Eloísa Cabrera. Recuerda la edil popular que la muralla de San Cristóbal constituye un elemento “de singular valor patrimonial, cultural, arquitectónico, ambiental, paisajístico y urbanístico, un espacio sobre el que las administraciones – Ayuntamiento y Junta de Andalucía – venimos actuando desde hace algunos años, con actuaciones tan importantes como la recuperación del lienzo de la propia muralla o el acondicionamiento del Cerro de San Cristóbal”, ha enumerado. “Para completar en la medida de lo posible la ordenación y regeneración del ámbito entendemos fundamental esta nueva actuación, que en este caso se llevaría a cabo esencialmente en la zona extramuros, concretamente en el propio Barrio de San Cristóbal”, ha explicado Cabrera, donde el Ayuntamiento se propone a partir de ahora actuar de manera “decidida”. La intervención tendrá como objeto la mejora de la accesibilidad al entorno, así como la recuperación ambiental y paisajística de todo el ámbito más próximo a la muralla, concretamente en la zona más a poniente de las calles Luchana y Fausto García. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.