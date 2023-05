Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Plazo abierto para la inscripción en el Programa de Refuerzo Estival domingo 21 de mayo de 2023 , 17:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta medida, gratuita para las familias, se desarrolla en el mes de julio y está destinada para el alumnado de Educación Primaria y de 1º y 2º de Secundaria Obligatoria Las familias andaluzas que deseen que sus hijos e hijas participen en el Programa de Refuerzo Educativo en periodo estival tendrán del 22 al 30 de mayo para inscribirlos. Para ello, deberán cumplimentar la solicitud a través de la Secretaría Virtual de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional o bien directamente en el centro docente que soliciten en primer lugar. Esta iniciativa gratuita para las familias, puesta en marcha por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, tiene como objetivo principal que el alumnado alcance el éxito educativo con una alternativa pública, también de conciliación para las familias andaluzas. Un total de 36.618 estudiantes se han sumado al programa entre las cuatro ediciones ya realizadas. En el presente curso 2022/2023, el número de solicitudes de centros ha superado los 280. El programa, que se desarrolla en el mes de julio, está destinada al alumnado de Educación Primaria y a los estudiantes de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) escolarizado en centros docentes públicos o sostenidos con fondos públicos que presente dificultad para alcanzar las competencias o superar los objetivos del curso en el que se encuentre matriculado y, por tanto, necesite refuerzo especialmente en Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés. La finalidad es la mejora de las habilidades y actitudes asociadas a la lectura, al razonamiento lógico matemático, a la adquisición de destrezas lingüísticas (comprensión y expresión oral) y a la lengua inglesa, combinándose con la práctica deportiva y los hábitos saludables. Se trata además de que el alumnado adquiera hábitos de organización y trabajo así como técnicas de estudio, contribuyendo así al aumento de la tasa de promoción y titulación de los estudiantes andaluces. El alumnado que se inscriba estará distribuido en dos grupos, uno por cada quincena, y tendrán prioridad quienes soliciten el mes completo. El horario previsto será de 9 de la mañana a 14 horas y se establecerán grupos por cursos con un mínimo de 5 y un máximo de 15 alumnos y alumnas. Tal y como hemos mencionado, los padres, madres o tutores legales del alumnado deberán solicitar su participación en el programa a través de la Secretaría Virtual o en su propio centro. En caso de que su colegio o instituto no ofrezca el programa, las familias lo podrán hacer en alguno de los centros participantes de su localidad. En el portal web del programa, se incluye un documento de Preguntas Frecuentes y una guía con orientaciones sobre diferentes metodologías activas e innovadoras que permitan acercar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los contextos reales del alumnado. Del mismo modo, para desarrollar habilidades de integración y de adaptación al grupo y aumentar la autoestima del alumnado, la guía ofrece juegos y dinámicas de integración, de conocimiento y de distensión. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

