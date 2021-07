Podio Para El Vicario Antonio Maldonado En La Subida A Lanjarón

miércoles 14 de julio de 2021





El piloto vicario Manuel Maldonado terminó tercero del grupo GT y séptimo de la clasificación general de Turismos en la subida Cerro de los Cañones - Lanjarón, quinta citaa del Campeonatos de Andalucía de Montaña que se celebró los días 10 y 11 de julio. La prueba granadina era la segunda competición en la que tomaba parte esta temporada el piloto almeriense, luego de su retorno en Ubrique después de más de un año y medio sin disputar ninguna carrera. Se trataba, además, de su estreno en la subida del Cerro de los Cañones, cuyo difícil y rápido trazado no resulta nada fácil de conocer bien a la primera.



Por ello, Maldonado utilizaba las mangas de entrenos y oficial del sábado para ir cogiendo referencias y completaba la jornada en la décima posición de turismos, con un tiempo de 2'45"628 en la subida de carrera.



El domingo, el piloto del Automóvil Club de Almería continuaba con su progresión y lograba sus mejores registros del fin de semana en las dos mangas oficiales que cerraban la competición pese a que el calor hacía que en la última las condiciones no fueran óptimas para bajar tiempos. En ambas, Manuel paraba el crono en poco más de 2'43, lo que le permitía ascender al séptimo puesto en la categoría turismos y conseguir la tercera posición del grupo GT.



El resultado era, por tanto, satisfactorio para piloto y equipo, en una competición que resultaba muy de su agrado por el precioso recorrido en el que transcurre, aunque las muy altas temperaturas y los numerosos parones debido a distintos incidentes sufridos por varios de los más de cien participantes hacían que el disfrute no fuera completo. En todo caso, las sensaciones para Maldonado eran positivas, ya que, poco a poco, va cogiendo el muy necesario ritmo de carreras que le falta ahora mismo después de tanto tiempo sin participar al volante de su Porsche.