Deportes Ampliar Polideportivo El Ejido competirá por la primera victoria sábado 23 de septiembre de 2023 , 09:06h Escucha la noticia A partir de las 12 de la mañana de este próximo domingo, el Polideportivo El Ejido 1969 SAD, se presenta nuevamente ante su público para afrontar el tercer partido de la competición del grupo IX de la Tercera Federación frente al conjunto jienense del Atlético Mancha Real. Con dos puntos en la clasificación tras sendos empates, los celestes de José Heredia se presentan con la gran oportunidad de alcanzar una buena posición, aunque el rival llega en una posición incómoda y sin haber puntuado. El viernes finalizó la semana de trabajo, con la buena noticia que sólo Jesús Beas sigue sin entrenar con el grupo, y prosigue su fase de recuperación tras ser intervenido del tobillo derecho, y David Montes que se recupera de unas molestias musculares. Por tanto, el cuerpo técnico ha preparado con total intensidad con casi todos los jugadores este importante encuentro. Precisamente, sobre el cancerbero gaditano que cumplirá su quinta campaña consecutiva en el club, afirmaba el primer entrenador 'Pumuki' en sala de prensa este viernes que, " no lo conocía personalmente, pero se nota que es un jugador de club y le importa. Se siente muy agradecido por haber renovado. Es un jugador importante para nosotros. Ahora tenemos 21 jugadores con ficha, y ya veremos si puede llegar un delantero". Del enemigo a batir, el Mancha Real comentó que, "conozco alguno de sus jugadores, están haciendo bien las cosas a pesar de los resultados pero vienen como nosotros de Segunda RFEF y pelearán por estar lo más arriba posible. Su entrenador Aybar es un fenómeno, le gusta mucho trabajar la táctica. Nosotros vamos a intentar luchar por el trato de balón, para enganchar a la afición. Queremos llevar la iniciativa, porque los jugadores se merecen ganar el partido por su trabajo, que es espectacular día a día". Entiende el técnico celeste que la clasificación, "no es real porque hay equipos como el Real Jaén que van a estar arriba. Hay que ir partido a partido, y jugar por la mañana nos da igual al vestuario y ya veremos lo que opina la afición. Lo importante es ganar el partido, y esperemos tener menos mala suerte y poder vencer. Vamos de menos a más, y los nuestros se merecen sumar la victoria aunque no va a ser fácil". El encuentro será dirigido en el estadio municipal de Santo Domingo a partir de las 12 del mediodía por el colegiado granadino José Rodríguez López, y además de escucharlo por el enlace www.clubdeportivoelejido.com/radio, se podrá ver por el canal webdirecto.com a través de la retransmisión que va a realizar Almería 24 horas TV.

Noticias relacionadas El Poli Ejido CF busca la final de la Copa Federación de fútbol sala femenino ante el FGL Vícar