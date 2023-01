Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar CCOO reclama a la Junta un plan contra la inflación lunes 30 de enero de 2023 , 18:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Nuria López, la secretaria general de CCOO Andalucía, ha exigido al Gobierno andaluz que abandone el inmovilismo y proponga un "plan anti-inflación" con "medidas concretas" para ayudar a los ciudadanos ante la subida de los precios. La dirigente ha apuntado los recursos con los que cuenta la Junta de Andalucía para ofrecer un bono contra la carestía de la vida, que permitiría a los ciudadanos comprar productos básicos que han aumentado un 15%. La dirigente de CCOO Andalucía ha señalado que la Junta de Andalucía cuenta con los recursos necesarios para establecer límites a los precios de alquileres e hipotecas, así como para ofrecer ayudas para los desplazamientos en transporte público. Esto, aclamada por el secretario general de CCOO Almería, Antonio Valdivieso, de quien recordó que el sindicato lucha contra las políticas de recortes y austeridad que han llevado a la pobreza y el sufrimiento de muchas familias que han sido expulsadas de sus hogares por no poder hacer frente a los gastos y las hipotecas. Para este año, la meta que se ha propuesto es reducir los altos niveles de accidentes laborales y abusos en la contratación del trabajo temporal, que hacen que los trabajadores sean considerados parciales y no se les pague lo que les corresponde. Además, la líder de CCOO-A ha pedido al Gobierno central que tenga el coraje de implementar políticas que beneficien a los trabajadores, limitando el aumento de precios de los alimentos básicos y evitando el enriquecimiento de algunos empresarios a través de la especulación. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

