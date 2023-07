Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Mas NOTICIAS Ampliar (Foto: David Mark) ¿Por qué necesitas un seguro de viaje este verano? Ismael Martos Martínez Más artículos de este autor Por Escucha la noticia El verano es una época ideal para viajar y descubrir nuevos lugares, culturas y experiencias. Sin embargo, también es una época en la que pueden surgir imprevistos que pueden arruinar tus vacaciones o incluso poner en riesgo tu salud o tu economía. Por eso, contratar un seguro de viaje es una decisión inteligente que te permitirá viajar con más tranquilidad y seguridad, sabiendo que cuentas con la protección y la asistencia necesaria en caso de que algo salga mal. Vamos a entrar en detalle estos asuntos, pero para que adviertas la importancia, podemos indicarte que un seguro de viaje a Japón es muy conveniente porque la sanidad es especialmente cara, y cualquier problema podría conllevar un gasto de dinero extra elevado. Por otra parte, tienes que considerar los requisitos del país de destino, ya que un seguro de viaje a Cuba es obligatorio, como en Irán, Ecuador o Argelia, y en ocasiones se requiere que la póliza incluya la repatriación. Un seguro de viaje te ofrece coberturas como: - Asistencia médica y sanitaria, tanto por enfermedad como por accidente, incluyendo el coronavirus. - Repatriación o traslado sanitario en caso de que necesites volver a tu país de origen por motivos médicos o fallecimiento. - Cancelación o interrupción del viaje por causas justificadas, como una cuarentena obligatoria, un positivo en covid-19 o una emergencia familiar. - Pérdida, robo o daño del equipaje o de los documentos de viaje. - Responsabilidad civil por daños a terceros. - Asistencia legal y jurídica en caso de conflicto o reclamación. Además, un seguro de viaje te ofrece otras ventajas como: - Acceso a una red de profesionales y centros médicos de calidad en todo el mundo. - Atención telefónica las 24 horas del día en tu idioma. - Gestión ágil y eficaz de las incidencias y los reembolsos. - Asesoramiento e información sobre el destino, las medidas sanitarias, los requisitos de entrada, etc. ¿Qué destinos requieren un seguro de viaje obligatorio? Aunque contratar un seguro de viaje es siempre recomendable, hay algunos destinos donde es obligatorio para poder entrar en el país o solicitar el visado. Estos son algunos ejemplos: - Cuba: Este país exige a los turistas un seguro de viaje que cubra los gastos sanitarios y la repatriación. Si no lo tienes, deberás contratarlo en el mismo aeropuerto al llegar²³. - Ecuador: Este país también requiere un seguro médico que sea lo más amplio posible y que incluya la repatriación a España². - Rusia y Bielorrusia: Estos países solicitan un visado que se obtiene con un seguro de viaje internacional que tenga cobertura médica y repatriación²³. - Irán: Este país pide un seguro médico que cubra los gastos derivados de cualquier enfermedad o accidente durante la estancia²³. - Argelia: Este país exige un seguro médico que cubra los gastos sanitarios y la repatriación, así como una carta de invitación o una reserva de hotel²³. Además de estos países, hay otros destinos donde se recomienda la contratación de un seguro de viaje por tener una sanidad muy cara, como Estados Unidos, Canadá, Japón o Suiza; por estar expuestos a riesgos naturales, políticos o sanitarios, como Tailandia, Indonesia, Egipto o Turquía; o por pertenecer al espacio Schengen, donde se necesita un seguro médico con una cobertura mínima de 30.000 euros⁴. ¿Cómo elegir el mejor seguro de viaje para tu destino? A la hora de elegir el mejor seguro de viaje para tu destino, debes tener en cuenta varios factores, como: - La duración y el tipo de viaje: no es lo mismo un viaje corto que uno largo, ni uno urbano que uno rural o aventurero. - El perfil y las necesidades del viajero: no es lo mismo viajar solo que en familia, ni tener una salud delicada que estar sano y en forma. - Las coberturas y los límites del seguro: no es lo mismo tener una cobertura básica que una completa, ni tener unos límites bajos que unos altos. - El precio y las condiciones del seguro: no es lo mismo pagar una prima barata que una cara, ni tener unas condiciones claras y flexibles que unas confusas y rígidas. Para elegir el mejor seguro de viaje para tu destino, lo más recomendable es comparar diferentes opciones y leer detenidamente las condiciones y las exclusiones de cada una. Así podrás encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades y a tu presupuesto. Conclusión Viajar este verano con un seguro de viaje es una decisión acertada que te permitirá disfrutar de tus vacaciones con más tranquilidad y seguridad. Además, en algunos destinos es obligatorio contar con un seguro de viaje que te cubra los gastos médicos y la repatriación. Por eso, antes de viajar, infórmate bien sobre los requisitos de entrada al país, compara diferentes opciones de seguros de viaje y elige la que mejor se adapte a tu destino y a tu perfil.