¿Por qué no se cumplen las sentencias del hotel Algarrobico?

viernes 24 de marzo de 2023 , 15:25h

Ecologistas eleva queja al CGPJ por la "inactividad" de los tribunales para ejecutar sentencias del Algarrobico

Este viernes, Ecologistas en Acción ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la "inacción" del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en relación al cumplimiento de sentencias sobre El Algarrobico por parte del Ayuntamiento de Carboneras (Almería). Además, se menciona la contratación municipal de un ex magistrado del alto tribunal andaluz en excedencia que participó en un fallo a favor del hotel de Azata.

Un escrito ha sido presentado para instar al órgano de gobierno de los jueces a tomar las "medidas necesarias". El documento destaca la dificultad de explicar los motivos detrás de la falta de ejecución de numerosas sentencias relacionadas con el caso del Algarrobico. Además, se menciona que la situación de incumplimiento reiterado y clamoroso llevó al presidente del TSJA, Lorenzo del Río, a afirmar en diciembre de 2022 que tomaría medidas adicionales.

Según Ecologistas en Acción, hay dos sentencias que aún no se han ejecutado a pesar de haber sido solicitado su cumplimiento por la vía forzosa ante la sala de lo Contencioso-administrativo. Además, destacan que el magistrado en excedencia está defendiendo al Ayuntamiento de Carboneras en ambos procedimientos.

La persona mencionada participó en la misma sala y sección que la magistrada ponente en la ejecución del fallo que obliga al ayuntamiento a desclasificar como urbanizable el Algarrobico y anular el sector ST-1 por ser suelo de especial protección. A pesar de que el fallo es firme desde 2018, cinco años después sigue figurando como urbanizable en el PGOU. Además, el alcalde ha recibido cuatro providencias del TSJA advirtiéndole sobre la posibilidad de ser sancionado y de deducir testimonio contra él, pero hasta ahora no han dado fruto.

Ecologistas en Acción ha criticado el intento del ayuntamiento de encontrar una forma de evitar cumplir la sentencia relacionada con el hotel Algarrobico. El ayuntamiento planea iniciar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana para desclasificar el área donde se encuentra el hotel, lo que podría retrasar durante muchos años la declaración del suelo como protegido.

La queja consultada por Europa Press hace referencia a una sentencia firme que obliga al Ayuntamiento a revisar la licencia municipal de obras del Algarrobico, la cual sigue siendo "plenamente legal" debido a que el lugar sigue siendo urbanizable y no se han cumplido las sentencias. El colectivo denuncia que el Ayuntamiento de Carboneras no muestra interés en cumplir la sentencia y que con la tramitación del nuevo PGOU su ejecución se retrasará indefinidamente. Además, critican al TSJA por no atender la solicitud de ejecución forzosa formulada hace cinco meses.

Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia al Consejo General del Poder Judicial en la que menciona la "inactividad" del Tribunal Supremo. A pesar de haber solicitado aclaraciones, el TS no ha explicado la sentencia en la que se acordó que el ayuntamiento debía revisar la licencia antes de demoler el hotel, ya que los terrenos siguen siendo urbanizables según el PGOU. Según el Tribunal Supremo, para que sea efectiva la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Carboneras a modificar el PGOU, es necesario que el consistorio realice la formalidad administrativa de modificarlo, lo que implica retirar a los tribunales la facultad de ejecutar las sentencias y depositarla en el consistorio.

El autor del texto destaca la importancia de aclarar si las sentencias solo tendrán efecto después de cumplir con los trámites administrativos necesarios, tal como lo ha indicado el Tribunal Supremo. Además, solicita al Consejo General del Poder Judicial que tome medidas para agilizar el proceso de aclaración.