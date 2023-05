Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Potente segunda jornada de Murmura Alpujarra

domingo 21 de mayo de 2023 , 17:30h

Más de quince horas de actividades y de disfrute. Festival ‘Murmura Alpujarra’ celebró ayer desde primera hora de la mañana y hasta bien entrada la madrugada la segunda de las jornadas de la edición de este año, la tercera, que está volviendo a unir gastronomía, viticultura, naturaleza, patrimonio, medio ambiente, turismo y música en las distintas localidades de la Alpujarra, de la mano de Diputación Provincial y sus marcas Costa de Almería y Sabores Almería, y la promotora almeriense Crash Music.

Durante la mañana la actividad se desarrolló principalmente en varias de las bodegas de la zona, ejemplo de dinamismo empresarial y calidad de producto. A primera hora se desarrolló un ‘Networking Geca’ en la Bodega Cepa Bosquet de Fuente Victoria y hubo visitas guiadas a la Bodega y Viñedos de Cortijo El Cura. Los asistentes pudieron conocer alguno de sus secretos y catar sus caldos. Poco después, al mediodía, la música alzaba el telón en las bodegas Cepa Bosquet de Fuente Victoria, Pura Vida de Fondón y Barea Granados de Padules, con los conciertos de la siempre intensa revisión del rock de Maika Makovski, la jarana disfrutable de El Jose y el flamenco contemporáneo de Kiki Morente, respectivamente.

A continuación, el salón Pedro Murillo Velarde de Laujar de Andarax se convirtió en el centro neurálgico de ‘Murmura Alpujarra’ con el desarrollo de la parte más festivalera de la programación: una sesión de conciertos que comenzó a la una del mediodía con dj’s y que tuvo en sus dos escenarios y hasta las dos de la madrugada, por orden de intervención, a Queralt Lahoz, Musgö, Kiko Veneno, Vurro, Quique González, María de Juan, Morgan, Gilipojazz, Iseo & Dodosound, Sesión Taha y Mambo Jambo. A las 19.00 horas habrá una ruta turística cultural a la localidad.

Como era de esperar, el nivel correspondió a las expectativas. En el escenario principal, Queralt Lahoz desplegó su revisión aflamencada de los códigos urbanos con temas como ‘Con Poco”, “María La Molinera”, “El Tiroteo” o las celebradas “No me salves”, “Doblones” y “Me gusta”, con las que cerró. Kiko Veneno desplegó galones con el carisma y la calidad que le caracteriza, con temas de todas las épocas de su discografía, desde ese “Memphis Blues” al propio “Veneno”, sin olvidar “Coge la guitarra” o incluir “Los tontos”, tema que en estudio canta junto a C Tangana. La rumba doliente de “Echo de menos” y “Joselito” dejaron el listón bien arriba.

Quique González y Morgan viraron el sonido a mitad de tarde hacia ese inconfundible rock de autor del primero y del rock setentero con matices de soul de los segundos, liderados siempre por la voz magistral de Nina de Juan. Quique está celebrando el 25º aniversario de carrera, lo que añadió esa dosis de imprevisibilidad que siempre tienen sus repertorios, donde temas recientes se alternan entre alguna concesión a clásicos y alguna sorpresa añeja inesperada. Temas como “Miss Camiseta Mojada”, “Kamikaze’” o “Fiesta de la luna llena” abrieron una actuación donde el rock se hizo carne en temas como “Restos de stock” o “Pequeño Rock and Roll”, aunque no faltó el “Salitre” de las “Vidas Cruzadas”. Por su parte, Morgan desplegó su calidad imperecedera y extemporánea “Alone”, “River” o “Attempting” abrieron la actuación, donde no faltaría ese “Sargento de Hierro” y “Home”, la bailable “Flying Peacefully” o los bises con “Another Road” y “Marry You”.

El escenario principal cerraría con la electrónica de Iseo & Dodosound, que desde su nacimiento han destacado por combinar la elegancia más orgánica del reggae con una electrónica de bases de dub tan limpias como dinámicas y una voz aterciopelada. En su última entrega siguen con ello y así se disfrutó en Murmura. Por su parte, Mambo Jambo, con el saxofonista Dani Nel·Lo al frente, hicieron disfrutar con su rocanrol clásico e instrumental.

El segundo escenario (espacio Lagar) vio pasar por su parte a Musgö, arpista eléctrica y cantante gaditana con un estilo genuino influenciado por el pop, el folk y la música electrónica; Vurro, multiintrumentista con su particular puesta en escena que aumenta la psicodélica y surrealista presentación; María de Juan, que dio muestras de su espectacular transformación musical a una querencia más folclórica como ha plasmado en su disco ‘Dramática’; Gilipojazz, con su mezcla de rock, psicodelia, jazz y locura; y cerrando con el dj Sesión Taha.

Actividades del domingo

El domingo, 21 de mayo, habrá una quincena de actividades. Visitas guiadas a Alboloduy (‘El agua: fuente de vida, 10.30 horas), Cortijo el Cura (10.00 y 16.00 horas), ruta turística por Laujar de Andarax (11.30 horas) y a las bodegas Fuente Victoria, Pura Vida (Fondón) y Cepa Bosquet (Fuente Victoria), todas con cata de vino incluida (12.00 horas). También habrá un cuentacuentos musicado con Paula Mandarina a las 11.30 horas en Canjáyar.

En cuanto a la música habrá conciertos a las 12.00 del mediodía con César Maldonado en Rágol, Blanca La Almendrita en Padules, Matsu en Laujar del Ándarax y Tyrano Banderas en Almócita. A la misma ahora comenzarán sendos showcookings en las plazas de Alboloduy y Beires (en este caso con colaboración de Silestone) y habrá un almuerzo popular con degustación de platos típicos y talleres y demostración de la artesanía del esparto, a las 13.00 horas, en Rágol.

Un festival con marca propia

‘Murmura Alpujarra’, organizado por la Diputación de Almería y la promotora almeriense Crash Music, con el apoyo de Sabores Almería, Costa de Almería y la Fundación Music For All, se ha abierto un hueco en la agenda cultural y turística de la provincia de Almería en primavera, además de por la música, por su afán por hacer de la experiencia mucho más que asistir a conciertos, incluyendo entre sus propuestas encuentros profesionales, rutas y visitas guiadas, degustaciones, catas musicadas, conciertos familiares y cuentacuentos, muchas de ellas de carácter gratuito hasta completar aforo.

Además, se volverá a contar con el trabajo inclusivo de la Fundación Music For All, que estará un año más en Festival Murmura haciendo que muchas de las actividades puedan ser disfrutadas por todo tipo de público, sean cual sean sus distintas capacidades, haciendo del evento un ejemplo de inclusión e igualdad.