Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

PP: La “defensa ciega” de Espadas a Sánchez es la mayor deslealtad hacia los andaluces

viernes 22 de septiembre de 2023 , 14:32h

La portavoz del Partido Popular de Andalucía, Maribel Torregrosa, insta al secretario general de los socialistas andaluces a que “si de verdad quiere defender el autogobierno y los intereses de Andalucía, que apoye la iniciativa del PP contra la amnistía y en defensa de la igualdad que se debatirá la semana que viene en el Parlamento”. Tilda de “brindis al sol” la preocupación de Espadas por los agricultores y le invita a sumarse a la iniciativa del presidente de la Junta para que Europa reconozca la singularidad de la comunidad andaluza como la región más seca de Europa y se reprogramen los fondos europeos para poder invertirlos en infraestructuras que garanticen el agua. Asegura que “en el PP vamos seguir defendiendo la Constitución y la igualdad entre todos los españoles, desde la serenidad y el diálogo permanente, como hace Juanma Moreno en Andalucía”.

La portavoz del PP de Andalucía, Maribel Torregrosa, señala que “la defensa ciega” que Espadas sigue empeñado en hacer de Sánchez es “la mayor deslealtad que nadie podría hacer hacia los andaluces, porque sabe que las cesiones y los posibles acuerdos de Sánchez con sus socios independentistas perjudican gravemente a Andalucía y quiebran por completo la igualdad entre los españoles”.

En opinión de Torregrosa, “resulta muy sorprendente que el máximo representante de los socialistas andaluces esté dispuesto a volver a pedir un voto de confianza para Sánchez después de haber comprobado que ha hecho lo contrario de todo lo que prometió para defender la igualdad y el orden constitucional”.

Así, la portavoz de los populares andaluces ha recordado que “Sánchez dijo que no habría indultos para los golpistas y los indultó, prometió que blindaría el delito de sedición y no sólo lo ha eliminado sino que ha rebajado el delito de malversación; también dijo que traería a Puigdemont para que rindiera cuentas ante la Justicia y antes de ayer dejó entrever que no lo hará cuando dijo que un conflicto político nunca debió acabar en la justicia, dejando expedito el camino hacia una amnistía que él mismo reconocía antes del 23J que no cabe en la Constitución”.

Además, Torregrosa ha alertado de que “cada día que pasa los partidos independentistas van elevando el precio de su apoyo, con reivindicaciones que, de ser satisfechas, supondrían importantes privilegios para unos en detrimento de la mayoría, especialmente de los andaluces”, poniendo el acento en que “lo peor es que todos sabemos, el señor Espadas también, que Sánchez está dispuesto a todo para mantenerse en el poder”.

Ante eso, la portavoz del PP de Andalucía ha planteado al secretario general del PSOE-A una cuestión: “¿Espadas está dispuesto a seguir callado y aceptar sin más esos posibles acuerdos de Sánchez con los separatistas, sabiendo que las concesiones a estos restarán recursos a Andalucía para afrontar los retos que tenemos por delante como combatir la sequía y seguir mejorando los servicios públicos?”.

Maribel Torregrosa considera que “Espadas está absolutamente perdido en la deriva de Sánchez” y lo explica lamentando que “hace dos semanas se negó a aceptar la propuesta de Pacto por la Defensa de Andalucía que le puso sobre la mesa el presidente Juanma Moreno” y, sin embargo, esta misma semana “plantea una iniciativa para analizar el desarrollo del autogobierno de Andalucía o pide fondos y planes especiales de empleo para ayudar a los agricultores afectados por la sequía”.

Para la portavoz popular, estas manifestaciones del socialista son “un brindis al sol que no nos conducen a ninguna parte”, por lo que ha instado al responsable del PSOE-A a que sea “transparente, leal y honesto con los andaluces” y “si de verdad quiere defender la igualdad para Andalucía, que apoye la iniciativa del PP en el Parlamento en contra la amnistía y por la igualdad de todos los españoles”.

Asimismo, Torregrosa ha invitado a Espadas a “que se sume a la iniciativa del presidente Juanma Moreno para defender en Bruselas que la Comisión Europea reconozca la singularidad de Andalucía como la región más seca de Europa y que se reprogramen los fondos europeos para poder disponer de recursos adicionales e invertir en las obras de infraestructuras necesarias que garanticen el agua tanto a nuestros agricultores como a los ganaderos y a la industria”.

En definitiva, la portavoz del PP de Andalucía y diputada andaluza en el Congreso ha reivindicado la necesidad de que “todos estemos unidos en la defensa de los intereses de Andalucía”, al tiempo que ha asegurado que “en el Partido Popular vamos a seguir defendiendo la Constitución y trabajando cada día para preservar la igualdad de todos los españoles”.

“Andalucía pertenece a un proyecto común que es España y no vamos a permitir que nadie rompa la unidad de nuestro país para dividirnos en ciudadanos de primera y de segunda”, ha dicho. “Eso es lo que vamos a defender el próximo domingo en Madrid, donde estaremos todos apoyando al único presidente capaz de garantizar los principios constitucionales de la igualdad, la solidaridad y la justicia, que es Alberto Núñez Feijóo, y lo hace desde la seriedad y el diálogo permanente, al igual que Juanma Moreno en Andalucía”, ha zanjado la portavoz de los populares andaluces.

Por otra parte y a preguntas de los periodistas la portavoz del PP Andaluz se ha referido a las declaraciones de Juan Espadas respecto a unas obras hidráulicas de emergencia en el Almanzora y ha pedido al secretario general de los socialistas andaluces que “se estudie la legislación antes de hablar”. En este sentido ha recordado que la Ley 9/2010 de Aguas se modificó en 2019 y en ella se especifica que el canon del agua se puede invertir además de en depuración en infraestructuras hídricas para todo el ciclo integral del agua.

Por ello, Torregrosa ha insistido en que el dinero invertido por la Consejería de Agricultura en esta comarca se ha hecho correctamente y cuentan con todos los informes positivos de los gabinetes jurídicos de la Junta.

“No entendemos que Juan Espadas venga ahora a enredar y a lanzar cortinas de humo en un asunto como el del agua que es tan grave en Andalucía y en Almería. Por ello le pedimos que exija al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con las infraestructuras hídricas que son de su competencia, como por ejemplo la desaladora del Almanzora”, ha explicado.

Frente a la inacción de los socialistas durante 37 años de Gobierno en la Junta, la portavoz popular ha recordado que el presidente del PP, Juanma Moreno, ya ha invertido más de 200 millones de euros en materia hídrica en la provincia de Almería, mientras Juan Espadas ni siquiera salió a defender el Trasvase Tajo-Segura.