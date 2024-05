Almería Precipitaciones en Almería muy por debajo de la media Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por sábado 11 de mayo de 2024 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La provincia de Almería se encuentra entre las zonas más afectadas por la sequía en España, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las precipitaciones acumuladas en la provincia desde el inicio del año hidrológico en octubre pasado se encuentran muy por debajo de la media, lo que puede tener graves consecuencias para la agricultura y el medio ambiente. Según AEMET, las cantidades de lluvia acumuladas en Almería, junto con Murcia y el litoral de la Comunidad Valenciana, son especialmente bajas, con menos de una cuarta parte de la precipitación respecto a su valor medio para el período 1991-2020. Esta situación es especialmente preocupante en una provincia como Almería, que ya de por sí es conocida por su clima árido. A nivel nacional, las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico se mantienen en un 7% por encima de su valor normal correspondiente a dicho período, según AEMET. Sin embargo, esta tendencia no se refleja en Almería, donde la sequía sigue siendo un problema persistente. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

