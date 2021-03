Premiados trabajos sobre el papel silenciado de la mujer española en el campo y las confesiones de mujeres irlandesas

lunes 15 de marzo de 2021









Miles de kilómetros de distancia separan a las mujeres protagonistas de los trabajos galardonados en la primera edición de los ‘Premios al Mejor Trabajo Fin de Grado y Mejor Trabajo Fin de Máster en Estudios por la Igualdad y Lucha contra la Violencia de Género de la Universidad de Almería' organizados por la Unidad de Igualdad de Género de la UAL. Sin embargo, todas ellas tienen algo en común: sus voces han sido silenciadas.



El Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado, de 400 euros y diploma acreditativo, ha sido para Sara del Mar Ruiz Frías, del Grado de Historia, por su trabajo ‘La situación de la mujer en el sector primario español desde los años setenta hasta la actualidad', que ha tenido de tutora a Mónica Fernández Amador.



“Recibir este premio me ha dado mucha satisfacción por ser un concurso que visibiliza a la mujer. Creo es bueno que haya este tipo de concursos", ha indicado la ganadora. En su trabajo, Sara del Mar Ruiz recopila el papel de la mujer y su participación en España, Andalucía y, sobre todo por el peso económico que tiene, en Almería. “Con él pretendo dar visibilidad a esa mujer partícipe, activa y productora tanto en su labor en el campo como en el ámbito doméstico y familiar".



Un trabajo con el que ha querido romper “ese imaginario social de que la agricultura es un sector masculinizado". Explica que pese a que la mujer siempre ha estado presente y ha sido activa, “no se le ha dado el peso que se merecía o no se le daba de alta en la Seguridad Social y eso ha afectado a sus pensiones, a su situación económica. Algo que se ha arrastrado hasta la actualidad".



Esta estudiante de Historia de la UAL lo tiene claro: “lo que pretendo es demostrar que si no se habla de algo no existe y si no se habla de mujeres en el pasado, no existen". Denuncia que “en la historia hay muchísimos huecos y falta de información, de análisis y de trabajos que hablen sobre la mujer y sobre el género. Son necesarios porque no podemos construir un futuro si no sabemos nada sobre esas mujeres olvidadas de las que no se habla". Además, señala la necesidad de que estos trabajos no se queden en el ámbito académico. “Deben repercutir en la sociedad. No sirve de nada hacer una labor social que no llega a la sociedad y no cambiar la conciencia y forma de pensar y de concebir el pasado y el presente sobre la mujer".



Por su parte, Marta Nieto Archilla ha sido galardonada con el Premio al Mejor Trabajo Fin de Máster, de 600 euros y diploma acreditativo. Esta estudiante del Máster en estudios ingleses: Aplicaciones profesionales y comunicación intercultural, ha realizado el trabajo ‘Confessional Writing by Contemporary Irish Women'. Su tutor ha sido José Francisco Fernández Sánchez.



“Estoy muy contenta y agradecida a la UAL y también sorprendida al ser la primera vez que recibo un premio por uno de mis trabajos. Me esforcé mucho en hacerlo, me gustaba el tema, me involucré y siento mucha satisfacción", explica tras recibir el premio.



En este trabajo sobre literatura confesional escrita por mujeres irlandesas en la actualidad, Marta Nieto ha analizado tres libros publicados en 2018 por tres mujeres relacionadas con el ambiento político, literario y académico en Irlanda. “Los tres libros son autobiográficos y en ellos las autoras cuentan experiencias íntimas y personales que han vivido- algunas de ellas traumáticas- como sus abortos, la infertilidad, agresiones sexuales, cómo es vivir con un padre alcohólico y ausente, cómo es enamorarse de la persona equivocada o pasar un duelo cuando muere esa persona a la que quieres y te sientes parcialmente culpable de su muerte".



Esta estudiante egresada de la UAL explica que “para Irlanda es muy importante este tipo de libros porque es un país tradicionalmente conservador que ha silenciado las voces de las mujeres. Con estos libros lo que ellas hacen es romper el silencio y mostrarse tal y como son, aunque muchas veces lo que cuentan es políticamente incorrecto". “Con sus libros estas autoras contribuyen en la construcción de una nueva nación irlandesa: tolerante, inclusiva y libre de tabúes”.



Con este trabajo, Marta Nieto suma su granito de arena en la lucha por alcanzar la igualdad, al dar visibilidad a mujeres que con valor han roto esquemas en una sociedad tradicional como la irlandesa. “Pienso que es compromiso de todo el mundo y un deber participar y colaborar para crear una sociedad más justa e igualitaria donde no haya ninguna vida que se considere sin valor y donde todos tengamos las mismas oportunidades independientemente de nuestro sexo, de la comunidad de la que venimos o nuestra situación económica. Pero para eso todos en nuestro ámbito familiar, profesional, educativo y político tenemos que colaborar".