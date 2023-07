Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Prevención laboral por altas temperaturas en Almería martes 25 de julio de 2023 , 15:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El delegado de Empleo se reúne con Asempal para trabajar de forma conjunta en la prevención de riesgos relacionados con el calor. Un encuentro en el que se han puesto en marcha medidas para evitar el estrés térmico causado por altas temperaturas El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amos García, ha mantenido un encuentro con representantes de ASEMPAL en la provincia de Almería para analizar como la situación de altas temperaturas que estamos teniendo en la provincia afectan en el desarrollo del trabajo del sector empresarial. La Confederación Empresarial de la Provincia de Almería ha potenciado la información para trasladar al sector empresarial la importancia de prevenir los riesgos relacionados con la exposición al calor especialmente en trabajos al aire libre, así como en espacios cerrados. Amós García ha resaltado “el importante esfuerzo inversor que está realizando la Consejería de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo a través del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales para que todas las empresas de la provincia de Almería tengan la formación necesaria en esta materia”. Además, ha destacado que “Almería ha vivido dos olas de calor muy recientemente, lo que ha provocado tener que adaptar el trabajo a estas condiciones, de ahí el encuentro mantenido con la patronal almeriense.” Además, el delegado de Empleo ha recordado que “el pasado día 22 de junio tuvo lugar una primera reunión en la Biblioteca Pública Francisco Villaespesa. Una actuación que se llevó a cabo antes de que comenzasen las altas temperaturas en la provincia de Almería, ya que es fundamental prevenir y anticiparse en un tema tan delicado como el estrés térmico.” El presidente de Asempal, José Cano García, ha destacado que “la seguridad y salud en el trabajo es algo fundamental, por lo que desde la Confederación hemos informado a nuestras empresas asociadas y organizaciones sobre cuáles son las actuaciones y medidas preventivas necesarias para evitar sus efectos sobre la salud de las personas trabajadoras, recomendaciones para adaptar los trabajos, las condiciones ambientales que influyen, los síntomas que hay que tener en cuenta para actuar ante un golpe de calor, así como consejos en materia de climatización”. En este sentido, José Cano ha recordado “las medidas de seguridad y salud que contempla el Real Decreto Ley 4/2023 en relación con la prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas”. El delegado de Empleo ha destacado que “desde la Junta de Andalucía hemos mantenido un encuentro también con la Agrupación de Contratistas de Obras de Asempal y el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Almería, en unas jornadas en las que se ha puesto de manifiesto las medidas preventivas sobre las altas temperaturas”. La Confederación de empresarios también ha difundido entre las entidades de Almería las campañas de sensibilización para prevenir las altas temperaturas del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), “Ante el calor, prevención”, y del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) “Con sol #Es tiempo de prevención”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.