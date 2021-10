Almería Protección Civil de toda España actualizan en Almería los planes de autoprotección viernes 29 de octubre de 2021 , 15:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Subdelegación del Gobierno ha acogido un curso en el que se ha profundizado en los métodos de análisis de riesgos en situaciones de emergencia y en la respuesta inmediata que debe darse





Responsables de Protección Civil de diferentes puntos de España han actualizado desde el pasado lunes sus conocimientos sobre el diseño y planificación de emergencias en edificios e instalaciones. El curso, organizado por la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno, se ha celebrado desde el pasado lunes en la Subdelegación. Hoy ha sido clausurado por el subdelegado, Manuel de la Fuente.



“Nunca sabemos cuándo o en qué momento puede suceder un accidente o una emergencia que nos obligue a reaccionar de la manera más rápida y, al mismo tiempo, ordenada posible, tanto en los edificios como en las instalaciones públicas. Estamos expuestos a que, en cualquier momento, se produzca una situación de riesgo que requiera una respuesta inmediata y, para ello, es imprescindible que se conozca cómo debe hacerse”, ha señalado De la Fuente en la finalización del curso.



El encuentro formativo ha servido para actualizar conocimientos en la normativa andaluza y nacional de autoprotección y se han abordado asuntos como la seguridad en caso de incendios, el análisis de los riesgos en las instalaciones industriales, los planes de emergencia de actividades en el ámbito municipal, la implantación de planes de autoprotección en edificios administrativos y privados o cómo actuar ante situaciones de emergencia en eventos multitudinarios. Durante el curso se ha visto también un caso práctico de un plan de autoprotección.



En el curso, dirigido por el jefe de la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación, Emilio Magaña y coordinado por el técnico Laureano Garrido, han participado responsables de la Escuela Nacional de Protección Civil del Ministerio del Interior, de la Junta de Andalucía, de la Delegación del Gobierno en Murcia y de la Delegación del Gobierno en Madrid, así como de las empresas Extintores Robles, Cosentino, Supermercado Alcampo y Grupo Cooperativo Cajamar. También han participado bomberos y responsables de Protección Civil de provincias como Granada, Córdoba, Sevilla, Málaga, Alicante, Valencia y León.

